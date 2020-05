Che fine ha fatto Max Tortora? Comico, imitatore, attore, presentatore, Max Tortora è dei personaggi preferiti dal pubblico, che se non lo vede spesso subito si chiede che fine abbia fatto. Ecco, ve lo diciamo noi

Basta dire Max Tortora che un sorriso, inconsciamente, inizia a far capolino sui nostri volti, magari ricordando le sue imitazioni di Amadeus, Califano o di Alberto Sordi; o i suoi personaggi comici a Superconvenscion, Stracult, Quelli che il calcio, o in qualche cinepanettone/cinecocomero; oppure per il suo Ezio Masetti de I Cesaroni, o semplicemente per quei suoi 197 cm di vulcanica, simpaticissima, romanità. Ma che fine ha fatto il noto attore?

Biografia

Massimiliano Tortora, nato a Roma il 21 gennaio 1963, da sempre con la battuta pronta e spigliatissimo fin da bambino, è una persona estremamente riservata, e di lui lontano da palcoscenici e riflettori si sa ben poco. Per questo può sembrare sparito pur essendo in piena, pienissima, attività.

Dopo un 2019 che lo ha visto al cinema in Brave ragazze, con Ambra Angiolini e Luca Argentero, e C’è tempo di Walter Veltroni (anche se in una piccolissima parte); e in TV in Aspettando Adrian, Maledetti amici miei e, su Netflix, nella serie liberamente ispirata allo scandalo dei Parioli, Baby, il nuovo anno di Max Tortora si sarebbe dovuto aprire con ben tre pellicole, ma la situazione che stiamo vivendo ha cambiato decisamente le carte in tavola, posticipando due film e facendone arrivare uno direttamente sulle piattaforme on demand.

Dall’11 maggio infatti potremo sentire la sua voce narrare Favolacce, film dei fratelli D’Innocenzo (vincitore dell’Orso d’Oro per la Scenaggiatura al Festival di Berlino) e disponibile per il noleggio sui più importanti canali a pagamento. Più tardi, poi, nel corso dell’anno potremo ammirarlo al fianco di Carlo Verdone e Rocco Papaleo in Si vive una volta sola, e con Massimo Ghini in La volta buona.

Vita privata

Chi segue i rotocalchi rosa sa benissimo che la vita privata dell’esilarante Max Tortora è cosparsa di mistero: si sa che ha avuto una lunga storia con tale Malika (di cui non è dato sapere il cognome), ma non ci sono foto, verificate, dei due insieme; e si sa che da diversi anni ha un’avvenentissima compagna di nome Maria Teresa Merlino.

Più conosciuta nel mondo dello spettacolo col nome di Maresa, nel 2014 vince la sezione di Roma di Miss Over 50 e nella vita, oltre a essere doppiamente mamma (di una bellissima ragazza ormai 24enne e di una bassottina di nome Tea) fa l’attrice, proprio come il buon Max. Infatti la leggenda vuole che si siano conosciuti sul set di Miami Beach di Carlo Vanzina nel 2016.