Che fine ha fatto Mayra Alejandra, la protagonista della telenovelas Leonela Vi ricordate di Mayra Alejandra? Era la protagonista della telenovelas Leonela: purtroppo oggi non c'è più

Che fine Vi ricordate di Mayra Alejandra? Questo era il nome d’arte dell’attrice venezuelana Mayra Alejandra Rodríguez Lezama, molto popolare soprattutto per la telenovela Leonela del 1984 con cui ha raggiunto la popolarità in tutto il mondo. L’attrice è morta a Caracas il 17 aprile 2014, a soli 56 anni.

Mayra Alejandra Rodríguez Lezama era nata a Caracas il 7 maggio 1978 ed è stata una nta attrice venezuelana, molto popolare in patria alla fine degli anni settanta e all’inizio degli anni ottanta, grazie a film per il cinema e per la tv. Ma è stato con Leonela che in tutto il mondo, Italia compresa, è diventata molto popolare.

Mayra era figlia dell’attore comico e drammatico Charles Barry e dell’autrice di telenovelas Ligia Lezama. Quando aveva 5 anni i genitori divorziarono. Aveva tre fratelli, Carlos Alberto, Suyin Rosa (ex attrice) e Juan Carlos Barry, attore comico nato dalle seconde nozze del padre. Il debutto a 17 anni, dopo aver visto la telenovela Valentina: ottiene un piccolo ruolo, ma si fa notare, visto che nel 1976 è protagonista di Angelica insieme a El Puma, l’attore e cantante José Luis Rodriguez.

Inizia una lunga carriera come attrice di soap opera: La hija de Juana Crespo (1977) e poi negli anni Ottanta Luisana mia, scritta dalla madre, e soprattutto Leonela, la sua telenovela più famosa, dove recita con Carlos Olivier, con cui ha già lavorato in Marta, Capriccio e passione e Cuori nella tempesta.

Nel 1978 debutta al cinema in Carmen la que contaba 16 años. Il secondo film è Manon del 1986, che ebbe un grande successo al botteghino. Intanto la popolarità cresceva e lei diventava sempre più popolare e richiesta anche all’estero. In Italia doveva anche essere protagonista di una telenovela intitolata Passioni, ma la produzione si fermò molto presto.

Negli anni Novanta molti i titoli che escono che la vedono protagonista in cast davvero eccezionali. I suoi ultimi lavori sono stati A 2,50 la Cubalibre (2009), un’opera teatrale, e Harina de otro costal (2010), una telenovela che non ebbe successo.

È morta il 17 aprile 2014 a 55 anni nell’ospedale oncologico di Caracas a causa di un cancro ai polmoni, dopo una battaglia di circa due anni.

Vita privata

Nel 1980 Mayra Alejandra sposa il suo professore di letteratura francese, Bertrand Levergeois, conosciuto alla Sorbona di Parigi. Il matrimonio non è destinato a durare molto. Nel 1982 il fidanzamento con il cantante rock Jorge Spiteri.

Dal 1986 al 1988 ha avuto una storia d’amore con l’attore messicano Salvador Pineta, con cui ebbe anche un figlio, Aaron Salvador, nato il 27 marzo 1989. Lui lo riconobbe, ma lo ha lasciato alla madre per crescerlo. Nel 1994 si sposa con Julio Macillanda, un medico, dal quale divorziò l’anno seguente.