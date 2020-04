Che fine ha fatto Megan Gale Che fine ha fatto Megan Gale? Ecco cosa fa oggi l'ex protagonista di un spot di telefonia che è diventato un cult

Vi ricordate di Megan Gale? È stata protagonista di un famoso spot di telefonia degli anni Novanta e da allora è stata sempre molto popolare. Recentemente abbiamo sentito parlare molto meno di lei: che fine ha fatto Megan Gale? Ve lo raccontiamo noi.

Megan Gale è una modella e attrice australiana nata a Perth il 7 agosto del 1975. Il debutto nel mondo della moda porta la data del 1994, dopo aver vinto un importante concorso.

In Italia è famosa per gli spot pubblicitari della Omnitel e Vodafone andati in onda dal 1999 al 2006 su tutte le tv. Negli anni della massima fama è stata sempre presente sul piccolo schermo italiano.

È stata anche testimonial della Lepel, oltre che per Vodafone. Ed è stata il volto di molte campagne sociali e di solidarietà. Ha partecipato anche a delle produzioni cinematografiche: ha recitato in Stealth – Arma Suprema del 2005 e poi ha interpretato se stessa nei film Vacanze di Natale 2000 (1999, diretto da Carlo Vanzina), Body Guards – Guardie del corpo (2000, di Neri Parenti), con Massimo Boldi e Christian De Sica, e Stregati dalla luna (2001).

Nel 2001 ha condotto il Festival di Sanremo con Raffaella Carrà, mentre in Australia ha sfilato per importanti brand. La carriera di modella è terminata nel 2008 quando ha deciso di appendere le scarpe con il tacco al chiodo.

Nel 2015 ha fatto anche una particina nel film Mad Max: Fury Road, mentre in seguito è diventata testimonial della L’Oreal. E lo sapevate che doveva interpretare Wonder Woman nel film sulla Justice League of America, Justice League: Mortal, diretto da George Miller?

E per quello che riguarda la vita privata? Forse non tutti sanno che ha due figli: River Alan Thomas Hampson è nato il 13 maggio 2014 dalla relazione con il giocatore di football australiano Shaun Hampson, mentre il 6 ottobre 2017 la coppia ha dato il benvenuto a Rosie May Dee Hampson.