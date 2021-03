Che fine ha fatto Michela Miti? Scopriamo cosa fa oggi l’attrice

Michela Miti è diventata famosa negli anni ottanta per aver partecipato a diversi film di successo, per lo più b-movie, diventati cult col passare del tempo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso l’attrice.

Michela Miti

Michela Macaluso in arte Michela Miti nasce a Roma, il 12 giugno del 1962. Inizia la sua carriera quando in vacanza con i genitori partecipa al concorso di bellezza di Miss Riccione, vincendolo.

Grazie a queste vittorie realizza diversi lavori come fotomodella e nel 1980 fa il suo esordio televisivo in Rai come conduttrice di una rubrica denominata Game all’interno del programma per ragazzi 3,2,1… Contatto.

La sua bellezza non passa di certo inosservata e nel 1981 l’edizione italiana della rivista Playboy le concede la copertina e nello stesso anno Michela esordisce sul grande schermo.

La popolarità

Al cinema la Miti esordisce in film che hanno fatto la storia della commedia all’italiana: Cornetti alla crema di Sergio Martino, Pierino contro tutti di Marino Girolami e I figli.. so’ pezzi ‘e core di Alfonso Brescia.

Nel 1982, il successo di Michela continua grazie a pellicole cult come Pierino colpisce ancora, sempre per la regia di Marino Girolami, W la foca di Nando Cicero, Vieni avanti cretino di Luciano Salce, Biancaneve & Co. di Mario Bianchi.

Successivamente, l’attrice prende parte a Questo e Quello di Sergio Corbucci, nel 1983, e nello stesso incide il suo primo singolo come cantante Aria di festa. Dopo aver partecipato anche a una manciata di serie tv, la Miti sul finire degli anni ottanta, recita in Dolce pelle di Angela di Andrea Bianchi, Delitti di Giovanna Lenzi e in Mortacci di Sergio Citti.

Gli ultimi anni

Dopo anni d’assenza dalle scene, Michela Miti torna al cinema nel 1999 per recitare in Gialloparma per la regia di Alberto Bevilacqua e in diversi spettacoli teatrali, diretti dallo stesso Bevilacqua, suo compagno all’epoca.

Nel 2004 torna in tv poi per recitare nella serie Carabinieri, ma solo per un episodio. Recentemente, intervistata in un programma della Rai, ha raccontato di aver subito abusi da parte di un produttore che poi le ha stroncato la carriera.