Oggi 25 Novembre è la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Secondo i dati ISTAT, quasi 7 milioni di donne italiane, dai 16 ai 70 anni, subiscono almeno una volta nella vita una forma di aggressione. Ed è proprio per questo che Sos Beauty ha voluto sostenere il progetto "Per Lei" a favore di tutte le donne in difficoltà. In questa giornata importantissima supporta anche tu il progetto di Sos Beauty e fai del bene! Acquistando il kit “SOS Beauty aiuta le donne”, che contiene le nostre 3 maschere viso, riceverai in omaggio la t-shirt “Girl Power” limited edition. Sarai parte attiva del progetto “Per Lei” perché 15€ del tuo acquisto saranno devoluti al progetto di HopeN'Art dedicato alle donne in difficoltà. Un piccolo gesto, un grande aiuto ❤️ . . . #sosbeauty #perlei #noallaviolenzasulledonne #noallaviolenza #25novembre #25novembre2019 #donne #girlpower #onlus #progettoperledonne