Che fine ha fatto Milla Jovovich la protagonista di “Ritorno alla laguna blu”

Vi ricordate dell’attrice Milla Jovovich? L’abbiamo conosciuta e apprezzata per il suo ruolo da protagonista nel famosissimo film Ritorno alla laguna blu. Cosa fa oggi? Com’è diventata la bella modella e attrice ucraina naturalizzata statunitense?

Milla Jovovich, nome d’arte di Milica Bogdanovna Jovović, è nata a Kiev il 17 dicembre 1975, nell’allora Ucraina Sovietica. Il padre è un pediatra montenegrino, la madre un’attrice russa. Da bambina cresce tra Dnipro e Mosca e poi si trasferisce con la famiglia prima a Londra e poi negli Stati Uniti. Ha anche un fratello minore dal lato paterno, Marco, nato dopo il divorzio dei genitori.

All’età di 11 anni debutta come modella e posa per grandi riviste sfilando per prestigiosi brand. A 13 anni il debutto al cinema, nel film Congiunzione di due lune di Zalman King a cui è seguito L’ultimo treno per Kathmandu. In seguito recita in Ritorno alla laguna blu, Poliziotto in blue jeans e Charlot. Nel 1994 incide anche un album.

La grande popolarità arriva nel 1996 con Il quinto elemento, ma l’attrice ha lavorato anche nel film di Spike Lee He Got Game e in Giovanna d’Arco, oltre che in The Million Dollar Hotel di Win Wenders, Zoolander di Ben Stiller, iniziando a lavorare nella saga di Resident Evil.

Nel 2010 ha recitato in Stone e l’anno seguente ne I tre moschettieri. Ha anche partecipato al Calendario Campari 2012. Nel 2019, invece, è la Regina di Sangue Vivienne Nimue, nel film Hellboy, diretto da Neil Marshall.

E la vita privata? Nel 1993 a 18 anni ha sposato sposa l’attore Shawn Andrews, conosciuto sul set del film La vita è un sogno, ma la madre annulla il matrimonio qualche mese dopo. A dicembre 1997 ha sposato il regista francese Luc Besson. La coppia divorzia a giugno 1999. Il 3 novembre 2007 è diventata mamma di Ever Gabo Jovovich Anderson, figlia avuta dal regista britannico Paul W. S. Anderson, con cui stava insieme dal 2003. Il 23 agosto 2009 i due si sono sposati. Il primo aprile 2015 è nata la seconda figlia Dashiel Edan Jovovich Anderson e il 2 febbraio 2020 la terza figlia Osian Lark Elliot Jovovich-Anderson.