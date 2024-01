Che fine ha fatto la meravigliosa e grandissima Mina? Da sempre quest’ultima è una vera e propria icona della musica italiana che, nel corso degli anni ha segnato generazioni di italiani attraverso i suoi brani e i suoi testi pieni di significati.

Un’artista a 360° che a distanza di anni dalla sua ultima apparizione continua a far parlare di sé in tutt’Italia. Quest’ultima infatti, sembra essersi ufficialmente ritirata dalle scene musicali ma anche dal mondo del piccolo schermo nel quale, non ha più rilasciato interviste né tantomeno dichiarazioni.

Una decisione presa ormai diversi anni fa ma che non ha ancora trovato una motivazione ufficiale e decisiva. Scopriamo insieme il motivo per il quale, la grande artista ha deciso di non cantare più.

Che fine ha fatto Mina? La verità dietro l’addio dalla scena musicale

L’ultima apparizione di Mina è avvenuta ormai nel lontano 1978 quando, ad agosto, abbiamo potuto vederla sul palco di Viareggio per un suo concerto. È proprio da quel momento che quest’ultima ha deciso di ritirarsi dalle scene dedicandosi alla propria vita privata del quale si hanno pochi e sporadici aggiornamenti.

Quest’ultima stando alle ultime indiscrezioni si sarebbe fermata subito dopo la diagnosi di broncopolmonite di origine vitale. La stessa che per qualche tempo le tolse la voce mettendo così a riposo la sua attività di cantante.

È proprio da quel momento, secondo le varie teorie, che Mina decise di appendere il microfono al chiudo chiudendo così la sua immensa e indimenticabile carriera. Successivamente la cantante si trasferì in Svizzera evitando qualsiasi tipo di intervista o domanda in merito alla sua futura carriera.

A distanza di anni infatti, è proprio quest’ultima a non aver mai voluto rilasciare le reali motivazioni per il quale non ha più voluto cantare. Nel corso degli anni è stato suo figlio Massimiliano Pini a spiegare come quest’ultima soffrisse particolarmente d’ansia da palcoscenico. Motivo principale per il quale non è mai più tornata a cantare.