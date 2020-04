Che fine ha fatto Mirco Petrilli? Il vincitore del Grande Fratello 13 Vi ricordate il vincitore del 'Grande Fratello 13' Mirco Petrilli? Scopriamo insieme cosa fa oggi.

Mirco Petrilli, vincitore del Grande Fratello 13, è rimasto nel cuore dei telespettatori del reality show più longevo della televisione italiana. Il contadino di Lariano nel 2014 ha conquistato il pubblico italiano con sua la semplicità, ironia e bontà d’animo.

Nella Casa del GF, Mirco aveva trovato anche l’amore: si è era infatti innamorato di Modestina Cicero detta anche ‘Mody’. Ma cosa fa oggi Mirco Petrilli? Scopriamolo insieme.

Cosa fa oggi il vincitore del GF 13 Mirco Petrilli?

Mirco Petrilli, terminata l’avventura da gieffino, è tornato a condurre la sua vita da agricoltore. Mirco ama la natura, svolgere il lavoro di agricoltore non è soltanto un lavoro, ma è una vera e propria passione. Il vincitore del GF 13 aveva un sogno nel cassetto: quello di diventare un’attore.

Uscito dalla casa del reality show, Mirco ha frequentato scuola di recitazione. Petrilli non ha dimenticato i tanti italiani che l’hanno sostenuto nella casa del GF portandolo al trionfo, spesso infatti condivide video e immagini sui suoi canali social per tenersi in contatto con i suoi fan.

Mirco Petrilli, la storia d’amore con Mody e l’esperienza da gieffino

Mirco Petrilli nella casa del Grande Fratello si era innamorato della gieffina siciliana Modestina Cicero. Il contadino di Lariano ha corteggiato Mody per l’intera durata del reality show e al termine dell’avventura è riuscito a conquistarla. Da un po’ di tempo i due ex gieffini non postano più foto insieme, questo dettaglio fa pensare che i due possano essersi lasciati.

L’avventura di Mirco Petrilli nella Casa del Grande Fratello verrà ricordata sempre con grande affetto da parte dei telespettatori del reality show. Chissà se un giorno Mirco rimetterà piede per una seconda volta nella Casa più spiata d’Italia, molti fan del GF se lo augurano.

Mirco Petrilli resterà per sempre uno dei concorrenti più amati della storia del Grande Fratello.