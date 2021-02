Che fine ha fatto Niccolò Centioni, Rudi de I Cesaroni?

Niccolò Centioni è diventato famoso grazie al ruolo di Rudi nella serie tv I Cesaroni, andata in onda dal 2006 al 2014. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa oggi l’attore.

Niccolò Centioni

Niccolò Centioni nasce a Roma, il 13 maggio del 1993. Inizia la sua carriera quando è ancora un bambino, prendendo parte a diversi spot pubblicitari, programmi tv, serie televisive, esercitando anche l’attività di doppiatore.

Tra i programmi tv a cui Niccolò ha preso parte, ricordiamo: Millenium – La notte del 2000, Chi ha incastrato Peter Pan?, Carramba che sorpresa, Diario di Famiglia.

Tra le serie tv, prima del grande successo de I Cesaroni, Centioni è stato nel cast di Un prete tra noi 2, Una donna per amico, Casa Famiglia, Camici bianchi, Amanti e segreti, Rocco, Distretto di Polizia 5 e Sweet India.

Rudi Cesaroni

La carriera di Niccolò prende una decisa piega verso l’alto quando viene scelto per interpretare il personaggio di Rudi nei Cesaroni. Rudi è il secondo dei tre fratelli Cesaroni, il più “guascone” dei tre, quanto meno nelle prime stagioni.

Crescendo infatti, Rudi passa dall’essere un adolescente a tratti anche tormentato, al giovane uomo, maturo dell’ultima stagione, dove il suo personaggio diventa ancor più centrale nell’economia della storia della fiction.

La sua storia d’amore con Alice diventa il tema portante a partire dalla quinta stagione, appassionando gli affezionati fans della serie che rivedono in loro le stesse dinamiche che avevano contraddistinto la storia di Marco (Matteo Branciamore) e Eva (Alessandra Mastronardi).

Gli ultimi anni

Dopo il successo de I Cesaroni, Niccolò è tornato in tv nel 2013 partecipando in coppia con la collega Micol Olivieri (Alice nei Cesaroni) a Pechino Express, venendo eliminati quasi subito.

Stessa sorte per Centioni, due anni dopo, quando è concorrente insieme alla ballerina Claudia Iacono a Notti sul ghiaccio. La coppia viene eliminata al primo turno.

Niccolò ha poi provato a rilanciarsi come cantante, incidendo nel 2017 il singolo Non ci si abitua mai. In questi ultimi anni ha vissuto a Londra, dove vive il fratello, per imparare meglio l’inglese. In una recente intervista ha dichiarato di voler proseguire la sua carriera come doppiatore.