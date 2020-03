Che fine ha fatto Nick Kamen, idolo musicale delle teenagers anni ’80? Ve lo ricordate Nick Kamen, quello di “Each time You break my heart”? Conquistò Madonna e il cuore di milioni di teenagers e poi sparì... ecco che fine ha fatto

Nick Kamen, all’anagrafe Ivor Neville Kamen. Magari non vi ricordavate esattamente il nome, ma già il suo bel faccino vi avrà fatto tornare in mente qualche ricordo, e se poi ascoltate “Each time You break my heart” (scritta per lui da Madonna!) o “I promised myself”, di certo il viaggio verso i raggianti anni ’80 è già inesorabilmente partito.

Nato il 15 aprile del 1962 in quel di Harlow (vicino Londra), fin da piccolo dimostra una certa passione per la musica, ma decide di intraprendere la carriera di modello a soli 17 anni, approdando sulla copertina della prestigiosa rivista di moda The Face nel 1984 e diventando parte dell’immaginario femminile mondiale un anno dopo, complice uno spot della Levi’s in cui, arrivato col suo ciuffo alla Elvis in una lavanderia a gettoni, si spoglia davanti a tutti per poi aspettare seduto come nulla fosse la fine del lavaggio.

Subito notato da Madonna per il suo aspetto da perfetto rubacuori (e probabilmente per le doti musicali), nel 1986 scala le classifiche col singolo “Each time You break my heart”, scritto e prodotto proprio da Miss Ciccone stessa. Da lì l’inizio dell’intensa, ma breve, carriera di Nick Kamen.

Per sfruttare l’onda del successo del primo singolo, nell’87 esce il suo primo album (più che altro di cover), seguito dal secondo nell’88 (che raggiunse più successo in Italia che nel resto d’Europa) per poi consolidarsi due anni dopo con “Move until we fly” e la superhit “I promised myself”.

Purtroppo l’album successivo, dalle sonorità più brit-pop, non ottiene grande successo e il giovane cantante decide di ritirarsi a vita privata, continuando a suonare nei piccoli club londinesi della scena indipendente, e dedicandosi principalmente alla pittura.

Passato da una vita sotto i riflettori ad una estremamente riservata in molti hanno confuso le foto del fratello Barry (prematuramente scomparso nel 2015) per quelle di un odierno Nick Kamen, data la grande somiglianza.

Pochissime le sue apparizioni pubbliche e in uno dei rarissimi scatti rubati lo si vede quasi irriconoscibile nascosto da cappello e occhiali da Sole.

Dal 2018 lotta contro un tumore e sembra stia, fortunatamente, vincendo la sua battaglia.

Forza Nick!