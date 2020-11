Che fine ha fatto Nicole Minetti? Scopriamo cosa fa oggi l’ex consigliera

Nicole Minetti è senza dubbio uno dei personaggi più controversi della storia politica recente del nostro paese e che ha fatto molto parlare di se. Ripercorriamo la sua carriera artistica e politica e scopriamo cosa fa adesso.

Nicole Minetti, gli inizi in Tv

Nicole Minetti è nata a Rimini, l’11 marzo del 1985. Studia a Milano e si laurea in igiene dentale e in Scienze delle professioni sanitarie tecnico assistenziali.

Nel mentre, fa anche il suo esordio televisivo in Scorie nel 2007, su Rai 2, programma condotto da Nicola Savino. L’anno dopo è scelta come inviata per Stelle e Note di Natale, sempre sulla stessa rete. Nel 2009 è nel cast di Colorado Café, popolare programma di Italia 1.

La politica

Nel 2010, Nicole Minetti inizia la carriera politica. Viene infatti eletta consigliere regionale in Lombardia grazie al suo esser stata inserita nella lista del Presidente Roberto Formigoni, che garantiva in caso di vittoria, l’elezione automatica.

Dietro questa scesa in campo c’è personalmente Silvio Berlusconi, che l’aveva conosciuta come igienista dentale del San Raffaele di Milano, dopo la celebre aggressione subito in Piazza Duomo.

La Minetti viene successivamente coinvolta nel caso Ruby, in cui era coinvolto Silvio Berlusconi e dove Nicole viene accusata di favoreggiamento della prostituzione. Nel 2019 è stata condannata in via definitiva a due anni e dieci mesi.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Nicole Minetti, ha del tutto abbandonato la politica e si è dedicata alla attività di modella e a quella di DJ, come resident ad Ibiza.

Ha fatto parlare di se per questioni legate al gossip, come con il cantante rapper Gué Pequeno, poi con Claudio D’Alessio, figlio di Gigi, e con l’imprenditore inglese Damien.

Poi via via si è fatta sempre più riservata. Al punto che ha/dovrebbe avere una figlia. Lo deduciamo perché nel suo profilo Instagram ha postato alcuni scatti di lei in compagnia di una bimba, a cui hanno fatto seguito commenti in tal senso, ma non abbiamo trovato conferme ufficiali.