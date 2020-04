Che fine ha fatto Pamela Petrarolo di Non è la Rai Che fine ha fatto Pamela Petrarolo di Non è la Rai? Ve la ricordate con la sua frangetta mora e i capelli lisci? Ecco com'è oggi e cosa fa

Ve la ricordate Pamela Petrarolo? Che fine ha fatto la moretta del programma di Gianni Boncompagni Non è la Rai? Oggi fa ancora parte del mondo dello spettacolo o dopo quella bella esperienza ha deciso di darci un netto taglio come altre sue giovani colleghe?

Pamela Petrarolo è una cantante e showgirl italiana nata a Roma il 10 novembre del 1976. È diventata famosa a metà degli anni Novanta per aver partecipato al programma tv di Canale 5 e di Italia 1 Non è la Rai.

Ma non ha debuttato in questa occasione. Aveva già partecipato alle edizioni di Domenica In sempre di Boncompagni.

Nel 1992 è nel cast di Non è la Rai e qui ci rimane per quattro anni. Ha partecipato anche a tutti gli spin off successivi, come Bulli & pupe. Nella terza edizione del programma c’era anche la sorella Romina, che però poi ha lasciato il mondo dello spettacolo. Nella stessa edizione divenne grande protagonista con Ambra Angiolini, anzi, si parlava di rivalità tra le due ragazze. All’inizio cantava in playback con la voce di una vocalist, ma poi ha iniziato a interpretare brani anche difficili con la sua voce.

Ed è diventata così anche una cantante: a febbraio 1994 è uscito il primo album da solista, Io non vivo senza te, con all’interno tutte le cover cantate durante la trasmissione. L’anno successivo ha pubblicato il secondo disco Niente di importante, che però non ha ottenuto lo stesso successo del primo.

Negli anni Duemila ha preso parte alla trasmissione commemorativa Non era la Rai. Nel frattempo si è sposata con Gianluca Peca, con cui ha avuto nel 2003 Alice e nel 2016 Angelica. Nel 2001 ha lavorato per Rai International. Nel 2006 ha partecipato alla terza edizione della Fattoria. Nel frattempo ha continuato a uscire con singoli.

Da settembre 2009 ha partecipato a Domenica 5, nel 2010 a Capodanno 5 e poi è spesso stata ospite di programmi di Barbara D’Urso. Nel 2016 è stata ospita in Bring The Noise, mentre nel 2017 è ancora una prezzemolina della D’Urso. L’anno seguente è uscito un altro singolo, così come nel 2019, quando ha partecipato a Le Terrazze sotto le stelle e Guess my age.