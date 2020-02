Che fine ha fatto Renato Pozzetto, uno degli attori più famosi negli anni ’80 ’90 Scopriamo com’è diventato e cosa fa oggi l’attore e cabarettista Renato Pozzetto oggi

Attore, cabarettista e showman, Renato Pozzetto è stato un personaggio televisivo diventato una vera e propria icona del piccolo schermo tra gli anni ’80 e ’90. Questo è l’anno del suo ottantesimo compleanno e viene da chiederci che fine ha fatto dopo la sua scomparsa dalla televisione italiana.

Attualmente sappiamo che l’uomo vive a Milano insieme a sua moglie, grande amore della sua vita e compagna da moltissimi anni. Lei, gli è sempre stata accanto anche se negli anni le cose sono cambiate.

Sono lontani ormai i tempi di 7 chili in 7 giorni, Le comiche e Ragazzo di campagna, questi sono solo alcuni titoli dei suoi successi che hanno segnato la sua grandiosa carriera di trionfi. Impossibile dimenticare poi l’iconica coppia formata proprio da lui e da Cochi Ponzoni e le loro memorabili partecipazioni ai derby. Così come sono indimenticabili i film in coppia con Paolo Villaggio.

Irriverente ed esilarante, l’umorismo di Renato Pozzetto ha fatto sì che l’uomo conquistasse il cuore di moltissimi telespettatori italiani che ancora oggi lo ricordano con grande affetto. Ma che fine ha fatto oggi Renato Pozzetto?

Scomparso dal mondo della televisione ormai da molti anni, tempo fa è tornato sul piccolo schermo ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. Di recente, in alcune interveniste rilasciate da lui stesso, l’uomo avrebbe dichiarato che gli piacerebbe tornare sul grande schermo con un film per dare così l’ultimo saluto al mondo dello spettacolo che per anni è stato la sua casa. Tuttavia proprio in occasione delle sue ultime apparizioni televisive, in molti non lo hanno riconosciuto, dimagrito e invecchiato Renato non sembrava lo stesso.

Ha rincuorato l’attore provando a descrivere gli ultimi anni della sua vita con un velo di ironia che l’hanno sempre contraddistinto. Ma la sua versione dei fatti non ha convinto, nei scorsi anni infatti si è spesso parlato di una presunta malattia dell’attore, questa sarebbe quindi la motivazione del perché Renato Pozzetto avrebbe annullato i suoi impegni artistici.

Visualizza questo post su Instagram Con il grande Renato Pozzetto 😁 #renatopozzetto #lamborghini # Un post condiviso da Gianluca Meo (@lukino933) in data: 30 Gen 2020 alle ore 4:53 PST

Attualmente Renato Pozzetto vive a Milano ma si reca spesso a Laveno dove da un po’ di tempo ha aperto una locanda con un ristorante e venti camere. La sua nuova vita lo vede come imprenditore nel settore alberghiero, al suo fianco sempre la moglie e i figli. La vita certo è cambiata radicalmente ma Renato non dimentica mai le sue umili radici: cresciuto nella Milano della seconda guerra mondiale, l’umiltà ha sempre contraddistinto la sua persona. E nonostante siano passati molti anni e Renato Pozzetto abbia detto definitivamente addio al mondo della televisione per tutti resterà Il ragazzo di campagna.