Che fine ha fatto Roberta Capua Che fine ha fatto Roberta Capua? Ve la ricordate la nota conduttrice televisiva? Ecco alcune curiosità sulla sua biografia

Che fine ha fatto Roberta Capua? Ve la ricordate la conduttrice televisiva italiana? Bellissima e bravissima, la sua biografia è ricca di programmi e di esperienze nel mondo dello spettacolo, per un curriculum di tutto rispetto. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Roberta Capua è nata a Napoli il 5 dicembre 1968. Conduttrice televisiva ed ex modella italiana, comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo vincendo Miss Italia nel 1986 (anche sua madre aveva vinto il titolo nel 1959) e classificandosi seconda a Miss Univereso 1987. Diplomata al classico, ha iniziato a lavorare prima come fotomodella e indossatrice, anche se Claudio Cecchetto l’aveva già notata e fatta debuttare in tv in Vota la voce.

Nel 1993 torna in tv con un breve tg sul cinema nella rubrica I bellissimi di Rete 4. Nel 1985 sostituisce per breve tempo Paola Barale alla Ruota della fortuna. Dal 1995 è al timone di Aspettando Beautiful e di Nonsolomoda su Canale 5. Ha lavorato con Luciano Rispoli allo show Tappeto Volante su Telemontecarlo, per poi passare in Rai e lavorare con Giancarlo Magalli in Fantastica Italiana.

Dal 1998 è stata accanto a Tiberio Timperi in programmi come Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia, dove ha lavorato fino al 2002. Ha fatto anche parte de I fatti vostri, per poi approdare a Unomattina, prima con Luca Giurato e poi con Caterina Balivo. Nel 2004 è passata a Mediaset, dove ha sostituito Laura Freddi a Buona Domenica accanto a Maurizio Costanzo, confermata poi in seguito nel 2005 prima di essere sostituita da Paola Perego. Poi ha condotto Sei un mito ed È nata una stella gemella con Lorella Cuccarini.

Nel 2006 ha condotto lo Speciale Natale in Vaticano e poi Capodanno cinque – Dancing on Ice. Con Daniele Battaglia, l’anno seguente, ha condotto Buon compleanno Radio Italia, prima di allontanarsi dalla tv nel 2008 per la nascita del figlio. Nel 2016 torna come concorrente di Caduta Libera di Gerry Scotti ed è poi ospite di Reazione a catena di sera con Amadeus.

Nel 2017 ha partecipato alla prima edizione di Celebrity MasterChef Italia, vincendola. Comincia a lavorare su Food Network e poi nel 2018 torna in Rai con il talk show Brava!. In autunno diventa conduttrice di Belli dentro belli fuori su La7, mentre dall’ottobre del 2019 conduce ogni domenica il programma L’ingrediente Perfetto su La7.

Dopo una storia d’amore con Massimiliano Rosolino dal 2003 al 2005, dal 2011 è la moglie dell’imprenditore bolognese Stefano Cassoli, dal quale nel 2008 ha avuto Leonardo. La famiglia vive a Bologna.