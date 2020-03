Che fine ha fatto Roberta Carrano di Non è la Rai Vi ricordate di Roberta Carrano? Faceva parte dello storico cast di Non è la Rai: ecco che fine ha fatto oggi

Roberta Carrano, ve la ricordate l’ex ragazzina di Non è la Rai? Ha fatto parte del cast del famoso programma di Gianni Boncompagni che ha dato fama e popolarità a tante sue colleghe. Ma oggi com’è Roberta Carrano? Che fine ha fatto?

Roberta Carrano è stata una delle biondine più amate di Non è la Rai. Il suo caschetto biondo con frangetta, molto simile di Raffaella Carrà, era davvero uno degli hairstyle più apprezzati in quel programma televisivo visto soprattutto dai più giovani.

Nata il 19 novembre 1973 a roma, sicuramente era una delle più apprezzate, che però a differenza di altri ha scelto un’altra strada rispetto a quella del mondo dello spettacolo.

Se negli anni Novanta Roberta Carrano è stata una delle ragazzine più amate del piccolo schermo, grazie al programma Non è la Rai di Gianni Boncompagni, adesso ha scelto tutta un’altra strada. Sogna di fare l’arredatrice di interni e ha già aperto un negozio di mobili in Via Flaminia a Ponte Milvio, nella sua Roma dove è nata e cresciuta.

Roberta Carrano, che spesso negli spettacoli di Non è la Rai faceva coppia fissa con Laura Migliacci, ha smesso da tempo i panni della donna del mondo dello spettacolo, anche se dopo quello spettacolo ha avuto altre esperienze. Ha condotto ad esempio Rock’n’roll con Orietta Berti, è stata autrice e conduttrice di un programma musicale per Rai International. Ma poi nel 2005 ha detto basta per fare altro. Per dedicari all’arredamento, una sua grande passione.

Per questo con la sorella Valentina ha aperto un negozio di arredamento, ammettendo che il mondo dello spettacolo non le manca, perché questo moto di fare tv non fa proprio per lei. Se ai tempi di Non è la Rai era felice di quello che faceva, oggi si sentirebbe un pesce fuor d’acqua.

Meglio dedicarsi a quello che si ama fare di più!