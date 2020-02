Che fine ha fatto Ronn Moss, l’interprete dello storico Ridge Forester della soap opera Beautiful Vi ricordate di Ronn Moss, l'attore che ha interpretato Ridge Forester nella soap opera Beautiful? Che fine ha fatto oggi?

Ronn Moss, vi ricordate del celebre attore che nella lunghissima soap opera Beautiful ha interpretato il celebre personaggio di Ridge Forrester? Nel corso della sua carriera ha partecipato anche ad altri progetti: ecco cosa fa oggi il famoso attore di telenovelas.

Ronald Montague Moss, questo il vero nome di Ronn Moss, l’attore nato a Los Angeles il 4 marzo 1952: interprete, musicista e cantante statunitense, è conosciuto da tutti per aver interpretato dal 1987 al 2012 Ridge Forrester nella lunghissima soap opera Beautiful. Ma forse non tutti sanno che la sua carriera di artista è iniziata nel mondo della musica, nel 1976, con il gruppo Player, con cui ha inciso diversi dischi, anche di discreto successo.

Nel 1987 viene scelto per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful. L’attore, insieme a Katherine Kelly Lang, è l’attore che ha interpretato più puntate fino a oggi. Di fatto questo ruolo gli ha dato fama e popolarità in tutto il mondo. E il suo personaggio è proprio uno dei più amati di tutta la storia di Beautiful.

Nel 2012, però, l’attore non ha rinnovato il contratto, dopo 25 anni. L’ultima puntata è la 6407, andata in onda il 12 luglio 2013 in Italia. E dopo Beautiful? Ovviamente ha fatto molto altro.

In Italia ha esordito nel film di Giacomo Battiato, I Paladini: Storia d’armi e d’amori con Barbara De Rossi e poi ne Il sostituto nel 2000 con Eric Roberts e in Agguato alle Hawaii del 1987. Nel 1990 ha anche partecipato al fotoromanzo California Story, per il settimanale Grand Hotel, poi ripubblicato anche nel 2010. Nel 2004 era nel cast di Christmas in love con Annamaria Barbera.

Nel 2007 è il conte Dracula, mentre nel 2010 è in Italia con Ballando con le stelle.

Vita privata

Da gennaio 1990 a luglio 2002 è stato sposato con l’attrice e scrittrice Shari Shattuck. Da quessta relazione sono nate Creason Carbo (1994) e Calle Modine (1998). A settembre 2009 ha sposato la modella e attrice Devin Devasquez.

Il 28 settembre 2019 i due hanno rinnovato la promessa di matrimonio, in Italia. La moglie non sapeva nulla fino al giorno prima: è stata una sorpresa che l’attore ha voluto farle approfittando del loro viaggio nel nostro paese.

Ronn Moss si è allontanato dal set di Beautiful in seguito a un incidente.

“Quell’incidente ci ha davvero cambiato la vita, in senso figurativo e letterale. (Io e mia moglie, ndr) Non ci potevamo muovere, eravamo in un camion completamente nuovo e completamente distrutto, mi sono fatto male in tre posti e ho scoperto che la mia memoria se ne era andata a farsi benedire”.

Ultimamente Ronn Moss si è dedicato alla musica. Il bellissimo Ridge Forrester di Beautiful va in giro a cantare per sagre e la gente lo ama.