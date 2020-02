Che fine ha fatto Sabrina Salerno, la cantante, showgirl e attrice italiana diventata celebre negli anni ’80 Che fine ha fatto Sabrina Salerno, la cantante, showgirl e attrice italiana diventata celebre negli anni '80; oggi è cambiata ed è bellissima, ecco com'è

Sabrina Salerno è una famosa cantante, showgirl e attrice italiana diventata celebre negli anni ’80. In molti se la ricordano per la sua energia pazzesca, per le forme prorompenti e per il suo tormentone “Boys”. Ma che fine ha fatto e com’è adesso la bella Sabrina Salerno?

Ebbene, Sabrina Salerno è tornata alla ribalta: affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston di Sanremo. Lei è una delle 5 co-conduttrici spiegando il motivo della sua scelta così:

“È bellissima. La conosco dai tempi di Radio Deejay, anche lei è legata alla musica. Mi piace portare sul palco una donna che è stata una icona sexy con la sua bellissima storia”.

La cantante torna, dunque, a Sanremo dopo 29 anni sul palco dell’Ariston. Aveva partecipato nel 1991 insieme a Jo Squillo con il brano “Siamo Donne” diventata subito un vero inno all’emancipazione femminile.

Ma chi è veramente Sabrina Salerno? Ripercorriamo velocemente la storia della sua vita. Sabrina Salerno è nata a Genova il 15 marzo 1968 e oggi ha 51 anni (a breve 52) quindi, si può dire che a Sanremo sarà di casa. Ha fatto i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella per poi esordire nel 1986 come cantante con il brano “Sexy girl”.

La canzone, prodotta da Claudio Cecchetto, diventò la sigla del Festivalbar 1986. Ma il vero successo arrivò un anno dopo quando Sabrina scalo tutte le classifiche nel mondo con l’indimenticabile brano Boys (Summertime Love)

Sabrina Salerno è anche attrice di film e teatro e, ultimamente, ha lavorato anche come giornalista. Non ha disdegnato nemmeno varie partecipazioni televisive.

La sua vita privata è stata abbastanza intensa. Sabrina Salerno è stata fidanzata con l’attore Pierre Cosso ma la storia è finita dopo non molto. Nel 1994 ha conosciuto Enrico Monti, un imprenditore tessile con il quale ha avuto un figlio, Luca Maria, nato nel 2004. Sabrina Salerno ed Enrico Monti si sono sposati nel 2006 e sono ancora insieme dopo 26 anni.

La cantante ha sofferto molto per l’assenza del padre dalla sua vita. L’uomo non l’aveva voluta riconoscere. Le ha detto in modo chiaro che non era né “prevista né voluta”. Sabrina Salerno, poi, ha raccontato che lui “si era costruito una famiglia ufficiale, con una figlia che ha nove anni meno di me”.

Fortunatamente, l’uomo ha finalmente deciso di ricuperare i rapporti con la figlia, dando la possibilità al nipote Luca Maria di avere un nonno.