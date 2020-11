Che fine ha fatto Sarah Michelle Gellar, la protagonista di Buffy?

Sarah Michelle Gellar, protagonista della serie tv Buffy e di tanti altri film di successo. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Sarah Michelle Gellar, Buffy

Sarah Michelle Gellar è nata a New York, il 14 aprile del 1977. Inizia la sua carriera in tenera età, recitando in diversi spot tv. Crescendo si appassiona alle arti marziali e diventa cintura nera di Karate Shokotan, cosa che le tornerà molto utile per interpretare il personaggio che l’ha resa celebre.

Nel 1995 vince un Emmy Awards per la sua interpretazione nella soap opera La valle dei pini. Due anni dopo viene scelta per interpretare il ruolo di Buffy Summers nella serie cult Buffy l’ammazza vampiri. Il successo è clamoroso e la serie durerà fino al 2003.

Cruel Intentions

Non solo tv per Sarah, che recita in due teen cult come So cosa hai fatto e Scream 2 e soprattutto in Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi, dove è la protagonista assoluta. Grazie a questo film vince un Mtv Movie Awards.

Nei primi anni 2000 la Gellar recita inoltre in due film che hanno molto successo al botteghino: Scooby – Doo e The Grudge. Di entrambi infatti verrano anche girati i sequel.

Altri film girati in questi anni sono L’incubo di Joanna Mills, Southaland Tale – Così finisce il mondo e Veronika Decides to Die, del 2009, che è l’ultima apparizione di Sarah sul grande schermo.

Gli ultimi anni

In questi ultimi anni Sarah è tornata a recitare in tv nelle serie Ringer e The Crazy Ones oltre a comparire in un episodio dell’ultima stagione di The Big Bang Theory lo scorso anno.

Dal 2015 è diventata imprenditrice, si occupa delle vendita online di kit per la preparazione di dolci. Nel 2017 a tal proposito ha anche pubblicato un libro di cucina. Da un anno è in lavorazione il reboot di Buffy, ma Sarah ha confermato in un’intervista che lei non prenderà parte alla nuova serie.