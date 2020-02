Che fine ha fatto Simona Tagli, showgirl degli anni 90 Simona Tagli, una delle più amate showgirl degli anni 90, ha lasciato tanti anni fa il mondo dello spettacolo, ecco che fine ha fatto e cosa fa adesso

Simona Tagli è stata una delle più amate showgirl italiane. Negli anni ’80 – ’90 la vedevamo dappertutto. Modella e ballerina di talento, ha esordito lavorando per Mediaset, nella programma Popcorn. Dopo il successo, però, ha deciso di scomparire dal mondo dello spettacolo. Ma che fine ha fatto?

Simona Tagli è nata a Milano, il 22 febbraio 1964. Dopo l’esordio in tv, con il programma Popcorn, Simona Tagli ha raggiunto il successo nel 1983 quando partecipa a Drive In. Ma la sua popolarità cresce quando diventa una delle vallette di Odeon Tv, nel 1987. Pochi anni dopo, nel 1991, Simona Tagli torna in Rai ed entra a far parte del programma Domenica In. In seguito, lavorerà con Gigi Sabati in Piacere RaiUno.

Simona Tagli ha condotto il Festival di Castrocaro – Voci&Volti nuovi per due anni. Affianco a lei, prima Gigi Sabati poi Claudio Cecchetto, Brigitta Boccoli e Jo Squillo.

Ad un certo punto della sua vita, però, Simona Tagli decide di abbandonare le luci della ribalta. Insieme al suo compagno di allora, Francesco Ambrosoli, nel 2005 ha una figlia di nome Giorgia. Nel 2011, la showgirl apre un salone di bellezza per mamme e bambini, La Vispa Teresa, che gestisce tuttora con successo.

Un ruolo importante nella sua vita l’ha avuto la fede, Circa 10 anni fa, Simona Tagli ha fatto un voto di castità alla Madonna. Ne ha parlato di questa sua scelta a Pomeriggio Cinque, dove era stata invitata come ospite:

“Dopo la separazione, ho sublimato il concetto d’amore. Da ragazza pensavo che l’amore fosse solo attrazione fisica. Poi ho capito che è altro. Io da dieci anni sono casta”.

Cosa ha spinto Simona Tagli a rinunciare all’amore fisico? Lo ha ribadito lei stessa varie volte, in attesa di un amore importante:

“Ho fatto voto di castità alla Madonna di Lourdes. Oggi l’amore è bionico, troppa virtualità”.

Poi ancora:

“Mi sono aggrappata, dieci anni fa, ad un filo d’amore che oggi è diventato un’ancora di salvezza che mi ha portato fuori da situazioni molto dolorose legate alla famiglia, alla separazione, ai figli”.