Che fine ha fatto Taylor Lautner, il famosissimo Jacob di Twilight? Quando nel 2008 uscì il primo film della lunga saga omonima, fu un successo immediato e i tre protagonisti, Kristen Stewart, Robert Pattinson e, appunto, Taylor Lautner, diventarono subito superstar da copertina.

DAGLI INIZI A TWILIGHT

Nato in Michigan l’11 febbraio del 1992 (con discendenze ottawa e potawatomi nel sangue) all’età di sei anni Taylor Lautner inizia a praticare karate diventando in brevissimo tempo Campione Juniores e cintura nera. Proprio il suo insegnante di arti marziali lo spinge a partecipare a un provino, che pur andando male, gli mette in testa l’idea di diventare attore.

Trasferitosi con tutta la famiglia in California inizia a farsi strada nel mondo del cinema e della TV, recitando in sitcom poco conosciute da noi, prestando la voce all’animazione, o sfoggiando le sue doti marziali in action movie per ragazzi, come il famoso Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3D

Ma è col personaggio di Jacob Black della saga di Twilight che Taylor Lautner arriva nei sogni e nei diari di quasi tutte le teenagers, specialmente dopo la sua trasformazione fisica in New Moon.

DAL QUASI LICENZIAMENTO ALLA FAMA

Se nel primo capitolo della saga il suo personaggio rimane un po’ anonimo e nell’ombra, schiacciato dalla presenza di Robert Pattinson, è col nuovo look del secondo che supera (di gran lunga) in sex appeal il rivale.

E tutto questo grazie al regista Chris Weitz che giudicandolo troppo esile per il ruolo del licantropo aspirante alpha, lo spinge a chiudersi in palestra per non perdere il lavoro. Il suo nuovo aspetto, i capelli corti e gli addominali scolpiti lo portano a diventare quasi il preferito delle fans e a sperare in una luminosa carriera post-Twilight.

DALLE STELLE ALLE STALLE?

Ma qualcosa non è decisamente andato come previsto, tra mezzi fiaschi al botteghino, come l’action movie Abduction (2011) e poche chiamate per ruoli importanti sparisce in ruoli minori o camei al cinema o in serie TV cancellate dopo pochissimo.

Oggi, in cerca di nuovi progetti e/o seconde rinascite, vive con la sua ragazza, l’influencer (e infermiera) Tay Dome (finite le storie con Taylor Swift, Lily Collins, Selena Gomez, Maika Moore, etc.) si diverte tra video su Tik Tok