Che fine ha fatto Umberto Smaila Che fine ha fatto Umberto Smaila? Da Colpo Grosso al piano bar: ecco com'è oggi il noto presentatore e musicista

Che fine ha fatto Umberto Smaila? Ve lo ricordate il presentatore di Colpo Grosso? Ha fatto anche moltissimi film negli anni Novanta. E poi è persino un musicista, di quelli che si possono trovare in un piano bar. Ma cosa fa oggi per vivere Umberto Smaila?

Nato a Verona il 26 giugno 1950, Umberto Smaila è attore, cabarettista, showman, compositore, musicista, conduttore e imprenditore. Il debutto negli anni Settanta con il gruppo comico de I Gatti di Vicolo Miracoli: con loro ha fatto molti film e programmi per la televisione.

In seguito allo scioglimento del gruppo ha condotto diversi programmi, prima del grande successo di Colpo Grosso.

Dal 1987 ha condotto lo show su Italia 7 e poi è tornato sempre su Canale 5, anche in Buona Domenica. Al cinema lo abbiamo visto in Sturmtruppen, Arrivano i gatti, Una vacanza bestiale, Italian Boys, I mitici – colpo gobbo a Milano, Gli inaffidabili, I miei più cari amici, Vita Smeralda, Odissea nell’ospizio e Nati 2 volte, ultimi film usciti nel 2019, rispettivamente per la regia di Jerry Calà e Pierluigi Di Lallo.

Quattro gli album pubblicati come musicista, ma non mancano collaborazioni con grandi film. Senza dimenticare i 3 album usciti con I gatti di Vicolo Miracoli, più due raccolte che annoverano le più belle canzoni della band.

Nel corso degli anni, però, Umberto Smaila ha anche investito in numerose attività imprenditoriali. Con il marchio Smaila’s sono stati aperti 10 locali, ad esempio a Sharm el-Sheikh, a Latina, a Poltu Quatu, a Gallipoli e a Verona. Alcuni locali sono presenti sulle Navi Grimaldi.

Umberto Smaila è sposato con Fanny Minati, sposata nel 2008, mentre precedemente è stato sposato anche con Patrizia Frassini. Ha quattro figli: Rudy Smaila e Giorgia Smaila, avuti dal primo matrimonio, Roy Smaila e Greta Smaila, avuta dal secondo matrimonio. Il figlio Rudy lo accompagna spesso nelle sue attività imprenditoriali.