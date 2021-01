Che fine ha fatto Valentina Olla? Scopriamo cosa fa oggi la showgirl

Valentina Olla, una delle ballerine più famose della tv italiana, che col tempo si è dedicata anima e corpo al teatro. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo cosa fa adesso.

Valentina Olla, gli inizi

Valentina Olla nasce a Roma, il 23 aprile del 1975. Il suo esordio avviene in Rai, nella trasmissione Su le mani, del 1996, condotta da Carlo Conti, dove Valentina fa parte del corpo di ballo.

Ma è con Paolo Bonolis che si consacra, grazie a show come Tira e Molla e Ciao Darwin. Nel primo caso, fa parte delle “sellerette”, ovvero le ballerine che accompagnavano Ela Weber.

Nel secondo caso è protagonista. in compagnia prima di Antonella Mosetti, poi di Ilaria Spada, dei sensuali stacchetti, all’interno del programma. Valentina, non è solo bella, ma è anche decisamente brava.

I migliori anni

Dopo aver esordito a teatro con lo spettacolo di Jery Calà, E mi ritorni in mene, nel 2001, Valentina sparisce un pò dai radar per ritornare come autrice e conduttrice di programmi per Rai Rai Doc: Tersicore, Danzarte e Doc Classica, il tema non può che essere la danza.

Nel 2008 e fino al 2010 la ritroviamo nel cast del corpo di ballo de I migliori anni di Carlo Conti, che di fatto, l’aveva lanciata dodici anni prima. Nello stesso periodo, Valentina è anche protagonista ad Unomattina, in veste di “inviata spericolata”.

Gli ultimi anni

Valentina Olla, nel 2011, conosce Federico Perrotta, attore e produttore che diventerà suo marito e di fatto cambia la carriera di Valentina, facendola appassionare al teatro.

La Olla, infatti, da qui in poi, si dedica totalmente al teatro, prendendo parte a svariati spettacoli. Guardami, guardami, di Biagio Izzo, Tutti con me di Claudio Insegno, Operazione Quercia e Scacco al duce di Pier Frabcesco Pingitore.

In questi ultimi anni si è dedicata anche alla scrittura e alla produzione di spettacoli teatrali, come Na’vorta c’era Roma, del 2018 e Rita, un genio con lo zucchero filato in testa, del 2020. Nel 2019, ha anche debuttato come attrice, nel film A.N.I.M.A. di Rosario Montesanti e Pino Amendola.