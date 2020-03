Che fine hanno fatto Alfio Gherardi ed Eva Bonelli, protagonisti della soap opera Vivere Vi ricordate di Alfio Gherardi ed Eva Bonelli, protagonisti della soap opera Vivere? Ecco cosa fanno oggi i loro interpreti

Vi ricordate di Alfio Gherardi ed Eva Bonelli? Sono stati i protagonisti della soap opera italiana Vivere. Interpretati rispettivamente da Fabio Mazzari e Beatrice Luzzi, sono subito entrati nel cuore dei tanti telespettatori che hanno seguito la telenovelas Made in Italy. Vi siete chiesti che fine hanno fatto oggi?

Vivere era una soap opera di Cristiana Farina e Lorenzo Favella, andata in onda il primo marzo 1999 e trasmessa fino al 23 maggio 2008. Diretta da Daniele Carnacina e Massimo Del Frate, è una produzione italiana, prima trasmessa da Canale 5 e poi da Rete 4. La storia era quella di diversi nuclei famigliari che vivevano nella provincia di Como: le famiglie Bonelli, Gherardi, Falcon / De cArolis, Canale / Leoni, Moretti / Monteleone / Sarpi, Blasi, Draghi e Ponti.

La storia d’amore tra Alfio Gherardi ed Eva Bonelli è una di quelle che ha maggiormente appassionati i telespettatori. Ma oggi che fine hanno fatto i due?

Eva Bonelli – Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è l’attrice romana, nata ail 14 novembre 1970, che ha dato il volto a Eva Bonelli. Attrice, regista e blogger, ha frequentato il Liceo Terenzio Mamiani di Roma, dove ha cominciato ad appassionarsi al teatro. Laureata con lode in Scienze politiche alla Sapienza di Roma, ha lavorato per due anni a Bruxelles nella Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari della Commissione Europea. A 20 anni approda in Rai, ma il successo arriva con Vivere, la soap di Canale 5 interpretata dal 1999 al 2000.

Altre le fiction a cui ha preso parte, anche un film con Madonna e diverse conduzioni. L’abbiamo vista nei film per la tv Giorni da leone 1 e 2, Il maresciallo Rocca 4, Don Matteo 4, Sospetti 3, Provaci ancora prof 3, Tutti per Bruno, I Cesaroni, L’allieva, Solo per amore e anche in Un posto al sole nel 2017. Al cinema ha preso parte al cast di Travolti al destino di Guy Ritchie.

Alfio Gherardi

Fabio Mazzari è un attore, doppiatore e regista italiano nato a Bologna il 25 marzo 1945. Inizia la carriera come aiuto regista, prima di dedicarsi al teatro e poi alla televisione nei panni di attore. Ha lavorato a lungo in Svizzera e poi è tornato in Italia, a Milano. Dal 1999 al 2008 fa parte del cast di Vivere. Nel 2018 è l’ospite speciale della trassmisione radio “Passioni Senza fine 2.0”.

Fabio Mazzari è sposato con la collega Silvia Corti, con cui ha avuto un figlio, Michelangelo.