Che fine hanno fatto Beatrice e Juan i protagonisti di Cuore Selvaggio, una delle telenovelas più amate degli anni 90 Due dei personaggi più amati degli anni '90. Ecco che fine hanno fatto Beatrice e Juan

Tra le telenovelas più famose, amate e seguite degli anni ’90 c’è sicuramente lei: Cuore Selvaggio. Le trame avvincenti e la recitazione dei personaggi, entrati poi nel cuore di migliaia di telespettatori in tutto il mondo hanno reso celebre questo romanzo televisivo. Ancora oggi infatti, chi è vissuto negli anni ’90 porta ancora nel cuore la trama di Cuore Selvaggio. E il merito possiamo dirlo, va anche a Beatrice e Juan, protagonisti indiscussi della telenovelas messicana.

Cuore Selvaggio, trasmessa in Messico a partire dal 1993 raccontava proprio la tormentata storia d’amore di Beatrice e Juan, interpretati da Eduardo Palomo e Edith Gonzalez.

Le prime puntate sono state trasmesse in Italia nel 1995 su Rete 4 e il successo è stato grandioso al punto tale da consentire a Cuore Selvaggio di vincere un Telegatto come Miglior Telenovela. E se è vero che il tormentato e intenso amore interpretato da Eduardo e Edith ha tenuto incollati migliaia di spettatori italiani, è altrettanto vero che gli stessi si chiedono da tempo che fine abbiamo fatto i due.

Beatrice e Juan oggi

A vestire i panni di Juan del Diablo, ruba cuori di eccellenza e conquistatore di numerose donzelle in tutto il mondo, è stato Eduardo Palomo. L’attore messicano ha conquistato una fama internazionale grazie alla sua recitazione in ben 14 telenovelas, dalla prima esperienza con Por Amor del 1981 fino all’interpretazione di Juan del Diablo in Cuore selvaggio del 1993.

Palomo però è stato un artista a tutto tondo: attore di teatro e cantante, ha anche inciso un disco e fatto tour in tutta l’America Latina. Gli appassionati ricorderanno la sua ospitata a Domenica In nel 1995, invitato da Gerry Scotti e Gabriella Carlucci l’uomo mandò in visibilio tutte le fan.

Eduardo Palomo purtroppo ha perso la vita molto giovane, a causa di un attacco cardiaco infatti il 6 Novembre del 2003, all’età di 41 anni si è spento a causa di un arresto cardiaco. In quegli anni il Juan di Cuore Selvaggio si era appena trasferito a Hollywood per tentare di sfondare nel mondo cinematografico di Hollywood.

E Beatrice? Che fine ha fatto?

Nata a Monterrey nel 1964, Edith Gonzalez, l’attrice che ha interpretato per anni Beatrice in Cuore Selvaggio, è stata considerata per anni una delle figure artistiche già importanti del Messico. La sua estrema versatilità, unita alla bravura l’hanno condotta infatti su palchi di teatri importantissimi, ma anche al cinema e alla telenovelas. I suoi successi sono straordinari.

In Italia la donna è stata conosciuta e amata non solo per il suo ruolo in Cuore Selvaggio ma anche per aver recitato in Anche i ricchi piangono, altra telenovelas di successo.

Gli ultimi anni di Edith non sono stati facilissimi, la donna infatti reduce da innumerevoli successi nel mondo dello spettacolo si è fermata per combattere la sua battaglia contro il cancro alle ovaie. Tuttavia nel 2019 il tumore si è esteso anche all’utero e la donna non ce l’ha fatta.