Che fine hanno fatto i figli di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello Gianmarco e Raimond e la famiglia Magsino. I figli adottati da Sandra e Raimondo oggi sono così

Sandra e Raimondo resteranno per sempre nel cuore di tutti, del resto come poter dimenticare le incredibili storie che si svolgevano proprio a casa Vianello? Indimenticabili anche Gianmarco e Raimond e la famiglia Magsino, loro figli adottivi. Vediamo insieme che fine hanno fatto oggi.

L’eredità lasciata dalla coppia dai due comici del resto è un vero patrimonio per tutto il Paese. Quel “che barba che noia, che noia che barba”, diventato iconico per tutti i telespettatori resterà per sempre circoscritto nella storia della televisione italiana. Sandra Mondaini e Raimondo Vianello erano una coppia stupenda, sul set di Casa Vianello e nella vita reale. I due erano legati infatti da un profondo sentimento d’amore durato e perdurato anni, fino alla loro scomparsa.

I due si sono conosciuti nel 1958 dietro le quinte di uno spettacolo in cui entrambi recitavano. Proprio in occasione di quella turnè che metteva in scena la parodia di Madama Butterfly, Sandra e Raimondo si sono innamorati e da quel momento non si sono mai più lasciati.

La famiglia Vianello si è allargata con l’adozione della famiglia Magsino, una coppia di filippini che si occupava delle faccende domestiche in Casa Vianello, comparsa poi anche in alcuni episodi della serie televisiva. I due filippini che lavoravano per Sandra e Raimondo avevano due figli, anche loro adottati dalla coppia ed è all’intera famiglia che sono andati tutti gli averi dei coniugi, per loro volontà, dopo la scomparsa. La famiglia Magsino è sempre stata al fianco della coppia, tra di loro non c’era solo un rapporto lavorativo come dimostra l’atto di adozione da parte di Sandra e Raimondo e non solo. Negli ultimi giorni di vita dei coniugi Vianello, la vicinanza di Rosalie, Edgar e dei loro figli è stata importantissima. Questo certo ha creato diverse polemiche, soprattuto in vista dell’eredità lasciata dalla coppia alla famiglia Magsino.

La famiglia filippina attualmente vive nell’attico ereditato dai coniugi Vianello e Rosalie Magsino porta avanti una onluse dedicata proprio a Sandra e Raimondo che aiuta le famiglie e i bambini più poveri nelle Filippine. Anche Gianmarco e Raimond vivono a Segrate, nella casa che un tempo apparteneva a Sandra e Raimondo e il ricordo dei loro genitori adottivi resterà per sempre nel loro cure. I due, che ai tempo dell’adozione erano solo bambini, attualmente hanno rispettivamente 28 anni e 23 anni. Edgar Magsino, 53 anni, sua moglie Rosalie, 55 e i figli Gianmarco e Raimond hanno ereditato tutti gli averi di Sandra e Raimondo ma la cosa più preziosa per loro resterà nel cuore: il ricordo di casa Vianello e dell’affetto dei coniugi nei loro confronti.