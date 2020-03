Che fine hanno fatto i Five, gli eredi dei Take That? Raccolsero l’eredità dei Take That facendo ballare e innamorare milioni di fans. Si sciolsero nel 2001 ed ecco come sono e cosa fanno oggi

Nel pieno boom boyband, con milioni e milioni di fans ancora in lutto per lo scioglimento dei Take That, per i Five (stilizzato 5ive) non fu difficile arrivare al successo nel 1997.

Cinque ragazzi (Ritchie, Sean, Scott, Abs e J), selezionati dallo stesso team di produttori che creò le Spice Girls, pieni di energia e ben assortiti (il muscoloso, il simil-Mark-Owen, il ribelle, il piacione e lo pseudo-dolce) che scalarono le classifiche con hit come “Slam Dunk (Da Funk)”, “Got The Fellin’” e “Everybody Get Up”.

Tutto sembrava andare a gonfie vele ma i 5 giovani membri dei Five erano al loro limite. Sean Conlon fu il primo a cedere al crollo mentale e fisico e abbandonò il gruppo nel 2001. Pochi mesi dopo la band si sciolse.

Solo nel 2013, dopo un tentativo fallito 7 anni prima, la band si riunisce quasi al completo. Attualmente in tour (rinviato per i motivi che tutti sappiamo, ahimé) continuano a chiamarsi Five anche se sono solo in 3.

SEAN KIERAN CONLON

Fu il primo a lasciare il gruppo nel 2001 a seguito di un crollo psicofisico.

Ha fatto per un breve periodo l’edicolante e ha provato la sorte con “X-Factor UK” nel 2012 (non andando molto in là).

Dal 2013 è uno dei tre membri dei riformati 5ive!

RICHARD “RITCHIE” NEVILLE BODSON

Era, chiaramente, lo pseudo-Mark-Owen del gruppo per la gioia delle milioni di fans orfane dei Take That.

Divenne sommelier e ristoratore dopo lo scoglimento della band, e da perfetto rubacuori ha un lungo elenco di ex (più o meno famose).

Anche lui fa parte del nuovo terzetto dei Five odierni.

JASON PAUL “J” BROWN

Per sua stessa ammissione era una testa calda all’epoca e ha portato non poche tensioni nel già stressante mondo della band.

Accantonata ogni velleità artistica pratica arti marziali e cerca di vivere una vita il più normale possibile.

Non ha partecipato alla reunion del 2013, incrinando ancor di più i già non buoni rapporti con gli altri membri.

RICHARD ABIDIN “ABS” BREEN

L’unico a proseguire la sua carriera dopo lo scioglimento dei Five nel 2001.

Col nome di Abz Love si è ritagliato il suo spazio nella scena rapper e ha partecipato a diversi show televisivi inglesi (tra cui un Grande Fratello Vip UK).

Ha partecipato alla reunion del 2013 non continuando però col progetto Five, preferendogli la carriera da solista, dj e produttore.

SCOTT LAROCK ROBINSON

Uno dei più amati e seguiti. Dopo lo scioglimento convolò a nozze con la storica (ma segreta!) fidanzata Kerry Oaker (con cui ha 4 figli) e iniziò una carriera radiofonica continuata fino al rientro nel progetto (a trio) dei Five.