Dallas, che fine hanno fatto i protagonisti della famosa serie tv che ha incollato al piccolo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo? Scopriamo insieme che cosa fanno oggi i celebri attori che ci hanno accompagnato con le storie di Dallas.

Larry Hagman/J.R. Ewing

Purtroppo oggi Larry Hagman, che ha vestito i panni di J.R. in Dallas, non è più con noi. È morto per leucemia nel 2012. Dopo Dallas è stato attivo fin poco prima la sua morte, in tv e al cinema.

Linda Gray/Sue Ellen

Moglie di JR, ha recitato in diverse serie e soap, come Melrose Place e anche Beautiful. È ancora molto attiva come attrice.

Patrick Duffy/Bobby Ewing

Era il fratello minore di J.R. Quando la soap opera è finita, non ha abbandonato il mondo dello spettacolo, ma ha continuato e noi lo possiamo riconoscere in Una bionda per papà e anche in Beautiful.

Victoria Principal/Pamela Barnes

Victoria Principal è il nome d’arte di Victoria Ree Principale. Era la moglie di Bobby: fa parte del cast di Dallas fino alla decima stagione. Non ha più preso parte alle stagioni successive, nemmeno alle reunion e ai nuovi episodi. Ha recitato con Paul Newman in L’uomo dai 7 capestri (1972), Charlton Heston in Terremoto (1974) e Kris Kristofferson in Squadra d’assalto antirapina (1976).. Ed è stata protagonista di diversi film.

Ken Kercheval/Cliff Barnes

Il fratello di Pamela, nemico degli Eewing, ha continuato a recitare, ma gli sono sempre stati affidati ruoli minori. L’attore è morto nel 2019.

Jim Davis/Jock Ewing

L’attore che impersonava il capostipite della famiglia Ewing è morto per un mieloma multiplo nel 1981, mentre stavano registrando la quarta stagione di Dallas.

Barbara Bel Geddes/Miss Ellie

La capofamiglia degli Ewing, forte e dolce. L’attrice ha fatto parte del cast fino al 1990, quando si ritira. Nel 2005, purtroppo, è morta a causa di un tumore ai polmoni.

Priscilla Presley/Jenna Wade

Era la fidanzata di Bobby. Dopo la soap, la moglie di Elvis Presley è stata la protagonista femminile di Una pallottola spuntata, mentre sul piccolo schermo è apparsa ne Il tocco di un angelo, Merlose Place e altre serie tv.