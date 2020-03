Che fine hanno fatto i protagonisti di E.T. l’extra-terrestre? Hanno fatto innamorare una generazione intera con le loro fantastiche avventure ma che fine hanno fatto i protagonisti di E.T. l'extra-terrestre?

E.T. l’extra-terrestre è stato uno di quei film che si fa fatica a dimenticare. Le avventure di Elliott e del suo amico extraterrestre E.T. raccontate nel film diretto da Steven Spielberg hanno tenuto tutti con il fiato sospeso. Ma che fine hanno fatto i protagonisti di E.T. l’extra-terrestre?

E.T. l’extra-terrestre è uscito al cinema nel 1982 e fu un successo. Dopo aver vinto 2 Golden Globe e 4 premi Oscar divenne un fenomeno mondiale e molti degli attori protagonisti divennero famosi. Il trama era tanto semplice quanto avvincente: E.T. l’extra-terrestre, arrivato sula terra con una navicella spaziale, fu dimenticato per sbaglio e incontrò Elliott, un bambino di 10 anni, diventando il suo amico. Siamo sicuri che i volti dei protagonisti vi sono rimasti impressi nella mente. Volete sapere che fine hanno fatto gli attori principali del film diretto da Steven Spielberg? Seguiteci, ve lo racconteremo.

Elliot, interpretato da Henry Thomas

Nel film E.T. l’extra-terrestre, Henry Thomas era Elliott, un bambino di 10 anni. È il primo essere umano ad incontrare l’extra-terrestre e lo accompagna fino alla fine, quando il dolce alieno torna sul suo pianeta. Henry Thomas è nato a San Antonio, Texas, negli Stati Uniti, il 9 settembre 1971.

Purtroppo la carriera di attore Henry Thomas non è decollata come lui sperava, anche se non ha mai lasciato il mondo del cinema. Ha fatto alcune apparizioni in vari film di successo come “Passione ribelle” (2000), con Matt Damon, “Vento di passioni” (1994), con Brad Pitt. Ultimamente l’abbiamo visto in telefilm come “Senza Traccia” e “CSI”.

Ad ottobre 2019 era stato trovato svenuto al volante della sua auto, nel mezzo di un incrocio e arrestato per guida in stato di ebbrezza. A novembre del 2019, 37 anni dopo, è tornato a recitare con E.T. in uno spot di Comcast, provider americano di telefonia.

Gertie, interpretata da Drew Barrymore

Drew Barrymore a soli 7 anni, è stata scelta da Steven Spielberg per interpretare il ruolo di Gertie, la sorella di Elliott nel film cult E.T. l’extra-terrestre. Quel ruolo le ha letteralmente spalancato le porte dello spettacolo ma le ha anche sconvolto la vita. Nata il 22 febbraio 1975 a Culver City, California, negli Stati Uniti, Drew Barrymore ha avuto un’infanzia difficile e problemi con alcol e droghe per molti anni. A 14 anni ha tentato di suicidarsi. Nel 1996 sembra aver finalmente superato il suo pericolo buio e ha iniziato la sua strada per la popolarità.

Ha avuto ruoli in “Scream”, “Tutti dicono I love you”, “La leggenda di un amore – Cinderella”, “Donnie Darko”, “Mai stata baciata” e molti altri ancora.

Oggi, madre di 2 bambine, lavora come attrice, produttrice cinematografica e regista e lotta per sostenere le donne vittime di body-shaming.

Michael, interpretato da Robert MacNaughton

Nel film E.T. l’extra-terrestre, Michael, il fratello maggiore di Elliott e Gertie, è stato interpretato da Robert MacNaughton. Allora l’attore aveva 15 anni e vinse il premio di “Miglior giovane attore non protagonista” nel 1982 ai Young Artist Awards.

Nato il 19 dicembre 1966, a New York, negli Stati Uniti, Robert MacNaughton non ebbe molto successo nel mondo del cinema. Fece qualche comparsa in alcuni film per la tv per poi abbandonare il mondo dello spettacolo.

Attualmente vive a Phoenix e lavora come postino. Si è sposato e ha un figlio.

Mary, interpretata da Dee Wallace-Stone

Mary, la madre di Elliott, Gertie e Michael, è stata interpretata da Dee Wallace-Stone. Nata il 14 dicembre 1948 a Kansas City, Kansas, negli Stati Uniti. Aveva interpretato piccoli ruoli in alcune serie famose come “Starsky & Hutch”, “Cuore e batticuore” e “Chips”.

THURSDAY on @AXSTV we have @Dee_Wallace talking about FAMILY MOVIES of the 70s! HURRY! Set your DVR for The Very Very Best of the 70s. pic.twitter.com/Lrgg3dkhZB — KatieDaryl (@KatieDaryl) March 4, 2020

L’attrice ha anche voluto incontrare Elliott, suo figlio del film E.T. l’extra-terrestre.

Abbiamo visto recentemente Dee Wallace-Stone nel sequel “3 From Hell” di Rob Zombie.

Keys, interpretato da Peter Coyote

Nel film E.T. l’extra-terrestre, Peter Coyote ha interpretato Keys, il padre di Elliott, Gertie e Michael. Peter Coyote, nato il 10 ottobre 1941 a Manhattan, New York, negli Stati Uniti, ebbe il ruolo di Keys quando era un quarantenne e, dopo quel film, ha fatto molti altri.

Abbiamo potuto ammirare Peter Coyote, all’anagrafe Rachmil Pinchus Ben Mosha Cohon, in film di successo come “Patch Adams”, “Luna di fiele”, “A time for dancing” ma anche in famose serie tv come “N.C.I.S”, “Brothers & Sisters” e “Law & Order”.

Il suo ultimo film è stato The Etruscan Smile, nel 2017. Da allora si è fatto vedere poco nel mondo dello spettacolo. Ha due figli dalla prima moglie. Attualmente sembra aver deciso di andare a vivere nella sua casa di campagna, immersa in mezzo al verde. Fa giardinaggio e passeggia in compagnia dei suoi cani.

Tyler, interpretato da C. Thomas Howell

Tyler, allora quindicenne, era uno degli amici del fratello più grande di Elliott, Michael ed è stato interpretato da C. Thomas Howell. Dopo aver terminato le riprese sul set di E.T., ha girato alcuni film di successo come “Alba rossa”, “Il ritorno dei tre moschettieri” e “I Ragazzi della 56° Strada”.

L’attore e regista Christopher Thomas Howell è nato il 7 dicembre 1966 a Van Nuys, Los Angeles, California, negli Stati Uniti.

L’abbiamo visto anche in serie tv come “Dynasty” e “The Walking Dead”. L’ultimo ruolo l’ha avuto nel film “LBJ”, nel 2016. L’Ultima serie tv, invece, risale al 2019… stiamo parlando di “The Terror: Infamy”.