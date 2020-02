Che fine hanno fatto i protagonisti di “Tre nipoti e un maggiordomo”? Vi ricordate i protagonisti di “Tre nipoti e un maggiordomo”, il telefilm di grande successo degli anni 70/80? Ecco che fine hanno fatto gli attori

Vi ricordate il telefilm Tre nipoti e un maggiordomo? Negli anni 70/80 era uno dei più seguiti e, nonostante il suo stile vintage, ha fatto furore in tutto il mondo. Da noi la serie è andata in onda cominciando dal 1978 sule reti Rai e poi, più tardi, fu trasmesso anche dalle reti Mediaset. Ma che fine hanno fatto i protagonisti di “Tre nipoti e un maggiordomo”? Scopriamolo insieme.

Siamo sicuri che, vedendo le foto, siete tornati nel tempo agli anni 70/80. “Tre nipoti e un maggiordomo” è stato un telefilm molto seguito perché riusciva a raccontare le storie serie dei protagonisti con una vena di umorismo. Purtroppo, però, quello che abbiamo scoperto su molti dei protagonisti del noto telefilm è molto triste.

Brian Keith – Bill Davis

Brian Keith, nel telefilm “Tre nipoti e un maggiordomo” interpretava Bill Davis, l’ingegnere civile e scapolo che cerca di dare un futuro e allevare i bambini orfani di suo fratello Bob, che aveva perso la vita in un incidente automobilistico. Oltre a questo film, Brian Keith si è fatto conoscere e amare anche per altri ruoli come quelli nei film di Alfred Hitchock.

Purtroppo, l’attore ha perso la figlia Daisy che si è tolta la vita e, in seguito, ha scoperto di essere gravemente malato. A 75 anni si è tolto la vita anche lui.

Anissa Jones – Buffy Peterson-Davis

Anissa Jones interpretava il ruolo della piccola Buffy Peterson-Davis nel telefilm “Tre nipoti e un maggiordomo”. Divertente e dolce sullo schermo, ha sofferto molto nella vita reale. Una volta conclusa la serie, i suoi genitori si sono separati e lei si è trasferita a casa del padre, dopo ripetute liti con la madre.

Ma nemmeno con il padre aveva un buon rapporto e i continui problemi l’hanno spinta ad assumere droga. Anissa Jones si è spenta nel 1976, a 18 anni, per overdose.

Johnny Withaker – Jody Patterson-Davis

Johnny Withaker interpretava il piccolo Jody Patterson-Davis nel telefilm “Tre nipoti e un maggiordomo”. Nato in California, nel 1959, a 6 anni riceve la parte del giovane Scotty Baldwin nella soap opera General Hospital. Ha girato diversi film per la Disney ma circa dopo 2 anni dopo la fine delle riprese per il telefilm “Tre nipoti e un maggiordomo” ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo.

Dopo aver fatto l’Evangelizzatore della Chiesa Mormona in Portogallo, si è trasferito in America dove è tornato nel mondo dello spettacolo. Dopo quello che è accaduto alla sua collega e amica Anissa Jones, ha deciso di dedicarsi agi altri: oggi si occupa della tutela delle star, ha superato i suoi problemi di droga e ha divorziato.

Kathy Garver – Cissy Patterson Davis

Kathy Garver interpretava nel telefilm “Tre nipoti e un maggiordomo” il ruolo di Cissy Patterson Davis. Lei è stata, forse, l’unica che è riuscita a non farsi travolgere dalla fama che le ha portato il telefilm.

Ha continuato a recitare nel mondo del cinema e a lavorare come doppiatrice di molti film tra cui ricordiamo “L’uomo ragno” e, attualmente, è una conosciuta e apprezzata attrice e produttrice.

Sebastian Cabot – Jiles Franch

Sebastian Cabot che nel telefilm “Tre nipoti e un maggiordomo” era Jiles Franch, ha continuato la sua carriera nel mondo del cinema e del teatro diventando un grande esponente del teatro inglese.

Anche nel cinema si è fatto notare: ricordiamo, per esempio, la sua indimenticabile interpretazione nei film “Scacco matto” e “I tre moschettieri”. Purtroppo, dopo essersi ritirato per alcuni problemi di salute, si è spento nel 1977 per un attacco cardiaco.