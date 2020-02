Che fine hanno fatto Isaura, Leoncio e Alvaro, i tre protagonisti della telenovelas La schiava Isaura Vi ricordate di Isaura, Leoncio e Alvaro, i tre protagonisti della telenovelas La schiava Isaura? Ecco che fine hanno fatto

La schiava Isaura è stata una delle telenovelas più seguite. Vi ricordate dei personaggi di Isaura, Leoncio e Alvaro? Erano interpretati da Lucélia Santos, Rubens De Falco ed Edwin Luisi. Vi siete mai chiesti che fine hanno fatto? Come sono oggi?

La schiava Isaura (Escrava Isaura) era una telenovela brasiliana prodotta alla fine degli anni Settanta. È stata la prima soap opera trasmessa nel nostro paese, una delle più famose realizzate in Brasile. Pare che sia anche il prodotto televisivo più venduto e doppiato in tutto il mondo, visto che è stata trasmessa in 130 paesi diversi.

La soap opera racconta la storia di una schiava bianca di origini africani, Isaura, che lavora nella piantagione di caffè di Leoncio, che se ne innamora, anche se lei non ne vuole sapere. Solo quando riuscirà a scappare incontrerà il vero amore, Alvaro, che lotta contro l’abolizione della schiavitù. Che fine hanno fatto i tre attori protagonisti?

Lucélia Santos

Lucélia Santos, vero nome Maria Lucélia dos Santos, è nata a Santo André il 20 maggio 1957. Attrice e regista brasiliana, ha esordito a teatro a 14 anni. Nel 1976 viene scelta per interpretare il ruolo da protagonista della soap La schiava Isaura, tratta dall’omonimo romanzo di Bernardo Guimarães, che fece il suo esordio nello stesso anno su Rede Globo.

Famosa a livello internazionale per il successo della serie tv, ricette come prima donna occidentale l’Oscar della tv cinese, venne ricevuta da Fidel Castro che la amava e diventò una delle attrici più famose di soap opera. In Italia l’abbiamo vista anche in Adamo contro Eva, Il cammino della libertà, La padroncina.

Ha un figlio, Pedro, avuto dal matrimonio con il direttore d’orchestra John Neschling, da cui oggi è divorziata. Nel 2001 ha diretto il documentario dal titolo Timor Lorosae – O Massacre Que o Mundo Não Viu.

Rubens De Falco

Rubens De Falco da Costa è un attore brasiliano famoso per le telenovelas, in particolare per La schiava Isaura e Piccola Signorina. Nato il 19 ottobre 1931, è venuto a mancare il 22 febbraio 2008 per insufficienza cardiaca. La popolarità la deve proprio al ruolo di Leoncio Almeida in La schiava Isaura, grazie al successo internazionale della telenovelas. L’ultima apparizione televisiva è del 2004 nel remake della soap opera che gli ha dato popolarità. Non era sposato e non aveva figli.

Edwin Luisi

Edwin Luisi è nato l’11 febbraio 1947 a San PAolo, in Brasile. Ha iniziato la carriera come attore teatrale e dopo una breve esperienza in Francia, è tornato nel suo paese dove ha lavorato anche in tv e al cinema. Nel 1976 la consacrazione con la soap La schiava Isaura nel ruolo di Alvaro. Fino al 2013 è stato un attore molto attivo per il piccolo schermo.