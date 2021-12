Che fine hanno fatto le Lollipop? Vi ricordate di questo gruppo musicale tutto al femminile nato in Italia da uno dei primi talent show del piccolo schermo? Di fatto è stata la prima e ultima girl band italiana, sulla scia del successo delle inglesi Spice Girls.

Nel 2001 le Lollipop si sono formate in seguito alla selezione nel programma tv Popstars. Alla fine di questo talent show vennero scelte cinque componenti, per la prima girl band italiana.

La scelta finale è ricaduta su Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Veronica Rubino e Roberta Ruiu. L’esperimento non è durato a lungo, visto che quattro anni dopo si sono sciolte. Ma c’è stata recentemente una reunion.

Le Lollipop sono il primo gruppo musicale pop femminile italiano nato in televisione, attraverso il primo talent show del nostro paese, andato in onda su Italia 1. Il nome della band venne scelto tramite concorso. Il primo singolo delle Lollipop è l’indimenticabile Down Down Down, una canzone in inglese scritta da Sabrina Pistone, uscita il 30 marzo 2001. Il brano ha venduto più di 40mila copie nella prima settimana, vincendo il disco d’oro e poi di platino.

A giugno 2001 il primo album, intitolato Popstars, con 11 tracce in inglese. Il cd arriva al numero 14 della classifica italiana. Durante quell’estate la girl band italiana è in giro per l’Italia con un mini tour.

Nel 2002 le Lollipop partecipano a Sanremo, nella categoria Campioni, con il brano Batte Fortee. La canzone arriva penultima. Esce una nuova edizione di Popstars con doppo cd con un remix di tutti i brani, incluso quello sanremese. In estate un nuovo tour, il Popstars Tour 2002, con concerti in tutta Italia. Nel 2003 un nuovo singolo Credi a me, che fa parte della colonna sonora del lungometraggio Disney Il libro della giungla 2. Un flop, tanto che l’uscita del disco slitta.

Comincia la crisi. Nel 2004 esce l’album Together, con canzoni in inglese, tranne una. La Warner non rinnova il contratto, le cantanti iniziano a litigare e iil gruppo si scioglie nel 2005. Nel 2010 e nel 2011 il gruppo senza Dominique Fidanza partecipa a trasmissioni televisive Matricole & Meteore e I migliori anni. E nel 2013 un nuovo tour dopo 9 anni di assenza, ma senza Dominique Fidanza.

Nel 2017-2018 le Lollipop tornano come trio (Marcella Ovani, Veronica Rubino e Marta Falcone), con un nuovo singolo, Ritmo tribale.

Marta Falcone gestisce una società di assicurazioni ed è mamma di due maschietti, Edo e Tommy.

Roberta Ruiu, dopo aver partecipato come concorrente a “Uomini e donne“ nel 2012 e ad altri programmi tv, attualmente è Global Ambassador a St. Moritz. Ha due figli, Filippo e Beatrice, avute dal compagno Daniele.

Marcella Ovani, invece, dopo un percorso come cantante e attrice, ha lavorato in uno showroom milanese e, recentemente, è tornata con un nuovo brano da solista.

Infine, Veronica Rubino, ha fondato l’etichetta discografica Deependence Rec. rimanendo nel mondo della musica. L’abbiamo vista recentemente a Pomeriggio Cinque.