Che fine hanno fatto Leticia Calderón e Fernando Colunga, protagonisti di Esmeralda Vi ricordate di Leticia Calderón e Fernando Colunga, i due attori protagonisti della soap opera Esmeralda?

I nomi di Leticia Calderón e Fernando Colunga? Erano gli attori protagonisti della famosa soap opera Esmeralda, andata in onda anche in Italia con un bel successo. Scopriamo insieme la loro carriera e come sono oggi i due interpreti della telenovelas.

Esmeralda era una telenovela messicana andata in onda dal 1997. Prodotta da Televisa, aveva per protagonisti Leticia Calderón e Fernando Colunga nei panni rispettivamente di Esmeralda e Giulio Armando. Raccontava la storia di due donne che partoriscono nella stessa notte: una è una povera contadina vedova che mette al mondo un maschietto e muore poco dopo, l’altra è una donna moglie di un uomo potente che vuole un figlio maschio. Questa metta al mondo una bambina che sembra morta quando è nata. Così i bambini vengono scambiati…

La bambina, in realtà, era viva, anche se cieca: viene cresciuta dalla levatrice che la chiama Esmeralda. La storia che ne segue sarà ricca di amore, sotterfugi, inganni… E ci sarà il lieto fine? Esmeralda riuscirà a sposare Giulio Armando del quale è follemente innamorata?

Leticia Calderón

Leticia Calderón, nata Carmen Leticia Calderón León, è un’attrice messicana nata il 15 luglio del 1968 a Guaymas. È una famosa interprete di telenovelas. Il debutto nel 1983 ne La voce del cuore, al quale sono seguite altre interpretazioni di successo come Il cammino segreto, Il prezzo di una vita, fino al successo di Esmeralda, che porta la data del 1997.

In seguito Leticia ha continuato a lavorare in tanti altri progetti televisivi che hanno riscosso molta popolarità soprattutto in sud America.

Fernando Colunga

Fernando Colunga, all’anagrafe Fernando Colunga Olivares, è un attore messicano di soap opera, nato il 3 marzo 1966 a Città del Messico. Da giovane ha studiato ingegneria civile e lavorato in una ferramenta, in un concessionario di auto, in amministrazione e in un bar, anche se lui sognava la recitazione. Il debutto nel 1988 con la telenovela Dulce desafío. Il primo ruolo da protagonista è nella telenovela Más allá del puente con María Sorté nel 1993.

Nel 1994 è apparso in Marimar e ha iniziato anche a lavorare per il cinema. Nel 1997 è stato protagonista di Esmeralda insieme a Leticia Calderón, diventando popolare in tutto il Sud America e continuando a lavorare fino al 2016 come attore di soap. L’ultimo lavoro è Pasion y poder.