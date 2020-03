Che fine hanno fatto Matteo Battistella e Giuliana Splendore, i protagonisti della telenovela Terra nostra Vi ricordate di Matteo Battistella e Giuliana Splendore, i protagonisti della telenovela Terra nostra? Ecco come sono diventati oggi

Terra nostra è una telenovela brasiliana che ha avuto un notevole successo, con le sue due stagioni e le sue 221 puntate, anche in Italia. Protagonisti della soap opera sono stati Matteo Battistella e Giuliana Splendore: che fine hanno fatto oggi?

La telenovela Terra nostra è brasiliana ed è stata scritta dal giornalista Benedito Ruy Barbosa. Parla, ovviamente, di una storia d’amore e racconta la storia degli emigrati italiani alla fine dell’Ottocento. Prodotta da Rede Globo, è stata un grande successo di pubblico anche in Italia, dove è andata in onda in prima visione su Rete4 dal settembre 2000 al marzo 2001.

Terra nostra è ambientata alla fine dell’Ottocento, quando nel Regno d’Italia molti abitanti erano costretti a emigrare in cerca di fortuna. La storia inizia nel 1888 su una nave, la Andrea I, che è diretta in Brasile. Sulla nave le storie dei migranti si intrecciano, come quella di Giuliana Splendore, interpretata dalla modella Ana Paula Arósio, e Matteo Battistella, interpretato da Thiago Lacerda. L’amore scoppierà e le loro vite cominceranno ad attraversare momenti davvero duri da affrontare.

Thiago Lacerda – Matteo Battistella

Thiago Ribeiro Lacerda è un attore brasiliano di origini portoghesi nato a Rio de Janeiro il 19 gennaio 1978. Ha partecipato a molte soap opera e trasmissioni tv. Da giovane è stato un bravo nuotatore che ha vinto circa 150 medaglie. Ha lavorato come modello per pagarsi gli studi. Ha frequentato una scuola di recitazione, iniziando a fine anni Novanta a lavorare in diverse fiction. Nel 1999 inizia le riprese di Terra nostra, di cui è protagonista e con cui ottiene un grande successo. Lo abbiamo visto anche in Vento di passione, Garibaldi, l’eroe dei due mondi, Pagine di vita.

Ana Paula Arósio – Giuliana Splendore

Ana Paula Arósio è una ex modella e attrice brasiliana, che ha lavorato al cinema, in teatro e in tv. Ha origini italiane. È diventata famosa in Europa proprio per il ruolo di Giuliana Esplendore, protagonista di Terra nostra.

Bisnipote di immigrati italiani, a 16 anni il suo primo film, per poi lavorare come modella. Rede Globo la sceglie come attrice per molte telenovelas. Ha partecipato anche a Terra nostra 2. Dal 2015 vive in Gran Bretagna insieme al marito, l’architetto Henrique Pinheiro, sposato nel 2010.