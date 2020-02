Che fine hanno fatto Padre Ralph e Maggie (Richard Chamberlain e Rachel Ward), i protagonisti della serie TV Uccelli di rovo Che fine hanno fatto Padre Ralph e Maggie (gli attori Richard Chamberlain e Rachel Ward), i protagonisti della serie TV Uccelli di rovo

Vi ricordate di Padre Ralph e Maggie? Richard Chamberlain e Rachel Ward, gli attori che interpretavano la serie tv Uccelli di rovo, che fine hanno fatto? Ecco la loro storia, da quando hanno cominciato fino ai giorni nostri. Lo guardavate Uccelli di rovo?

Padre Ralph e Maggie erano i protagonisti della miniserie tv Uccelli di rovo (The Thorn Birds), del 1983, tratta dall’omonimo romanzo di Colleen McCullough del 1977. I due personaggi principali erano interpretati da Richard Chamberlain e Rachel Ward. In Italia sono andate in onda 6 puntate n el novembre del 1983 e fu un vero e proprio record di ascolti.

Richard Chamberlain

George Richard Chamberlain era già famoso. L’attore e cantante statunitense classe 1934 era diventato famoso al grande pubblico per il ruolo da protagonista ne Il dottor Kildare. Ha recitato in molti film di grande successo come L’inferno di cristallo, L’ultima onda, I tre moschettieri ed i suoi seguiti, Il conte di Montecristo e L’uomo dalla maschera di ferro.

Fu molto popolare anche sul piccolo schermo, nelle miniserie Colorado, Shogun e Uccelli di Rovo, nel quale interpretata il personaggio di Padre Ralph de Bricassart, un prete che amava la sua religione, ma anche una donna. Piccola curiosità: fu lui a far licenziare Jane Seymour dopo che, in alcune scene di sesso, l’attrice lasciò sul suo petto del latte materno. Dopo la sua cacciata arrivò Rachel Ward.

Negli anni Novanta ha recitato soprattutto in film per la tv ed è apparso come guest star in serie tv come Will&Grace e Desperate Housewives.

Oggi l’attore vive alle Hawaii con il partner, il produttore e regista Martin Rabbett. La sua omosessualità era nota fin dalla fine degli anni Ottanta, ma l’interprete ha fatto coming out solo nel 2003, all’età di 69 anni, nella biografia Shattered Love (Amore infranto).

Rachel Ward

Rachel Claire Ward, nata a Chipping Norton il 12 settembre 1957, è un’attrice britannica che ha svolto gran parte della sua carriera in Australia. Ha iniziato nel mondo dello spettacolo come modella abbandonando gli studi d’arte a Londra. Poi è diventata attrice: il debutto nel 1981 nel film Il killer della notte. Ma è diventata famosa al grande pubblico per il ruolo di Maggie Cleary in Uccelli di rovo, accanto a Richard Chamberlain.

Oggi vive in Australia, con il marito, l’attore australiano Bryan Brown, e i tre figli Rose (1984), Mathilda (1986) e Joe (1992). Prima ha frequentato anche David A. Kennedy, figlio di Robert Kennedy.