Che fine hanno fatto Topazio e il Dr. Gianluigi Sandoval di “Topazio”, una delle telenovelas più amate degli anni 90 Topazio e Gianluigi Sandoval due dei personaggi più amati degli anni '90. Ecco che fine hanno fatto!

Grecia Dolores Colmenares in arte Topazio è nata a Valencia, 7 dicembre del 1962 mentre Victor Manuel Cámara Pareja a Caracas il 10 giugno 1959, nella telenovelas interpreta il bellissimo Dr Gianluigi Sandoval, questi 2 attori hanno girato molte serie televisive tra gli anni 80 e 90 tanto che la Colmenares è stata soprannominata “la regina delle telenovelas”.

Sono diventati famosissimi in italia grazie a Rete 4 tra il 1989 e il 1990 raggiungendo picchi di ascolti di oltre 4 milioni di persone durante il pomeriggio e addirittura 5 milioni durante gli episodi in prima serata, questo grande successo li ha portati a vincere nel 1990 con Topazio il Telegatto come miglior telenovela.

Ma come sono diventati oggi?

Grecia Dolores Colmenares (Topazio nella serie) la troviamo in grandissima forma nonostante i suoi 58 anni , eccola in un brevissimo video mentre balla in tutto il suo splendore in palestra.

Però pochi anni dopo la fine della serie iniziò il declino, la casa di produzione Messicana gli propose di girare “la voce del signore” ma ottenne poco successo e la sua fama andò presto a scemare, forse troppo presa a risolvere la crisi matrimoniale di cui tutti i giornali di gossip del tempo scrivevano mettendola sotto pressione.

Nel 96 ha fatto “I due volti dell’amore” dove interpretava la parte di 2 sorelle Eva e Angelica. Anche questa nonostante le grandi aspettative dei media si rivelò un fiasco, lo scorso anno partecipò all’isola dei famosi su canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi.

Mentre Victor Manuel Cámara Pareja come è diventato oggi e cosa fa?

La carriera di Victor è stata veramente ricca di successi, la telenovelas che lo ha lanciato a livello internazionale è stata proprio “Topazio”, dove interpretava il Dr. Gianluigi, il personaggio al quale l’attore è più legato. Grazie alla telenovelas è riuscito ad avere molti ruoli in diversi film e a fare da conduttore a molti programmi televisivi del tempo.

Oggi ha aperto un canale Youtube dove sponsorizza prodotti per la ricrescita dei capelli ecco il video dello spot: