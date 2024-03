Che lavoro faceva Perla Vatiero prima di vincere il Grande Fratello e che laurea ha conseguito prima dei reality

Si è conclusa la 17ma edizione del seguitissimo programma televisivo Grande Fratello. La vincitrice di quest’anno ha sorpreso tutti e lei stessa era scioccata dall’annuncio della vittoria. Incredula Perla Vatiero ha battuto la favorita Beatrice Luzzi.

Perla Vatiero vince il Grande Fratello e si presenta ai suoi fan

Perla era già nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Temptetion Island dove aveva chiuso in diretta la sua lunga relazione con Mirko Brunetti, con cui conviveva da tre anni, durante il falò del confronto. La donna ha poi istaurato un flirt con Igor Zeetti che è durato molto poco e durante la partecipazione al Grande Fratello la ragazza si è riavvicinata al ex fidanzato Mirko.

Perla è una giovane donna molto determinata e ha dato prova del suo carattere nella trasmissione televisiva, ma anche nella vita privata. Ha 27 anni ed è laureata in scienze motorie. In passato si dedica allo sport come campionessa di arti marziali tra cui Karate e boxe, vantando numerosi premi sportivi. Ha creato un brand di moda chiamandolo Perlystas che l’ha portata ad essere seguita da oltre 50.000 persone su Instagram. Si occupa sia della dirigenza che della divulgazione marketing del marchio prestando il suo volto alle diverse campagne pubblicitarie.

La storia d’amore con Mirko è molto seguita dai social sin dalla loro prima rottura. La loro relazione è sempre stata un altalena tra litigi e riappacificazioni, incomprensioni e riappacificazioni. Il tutto sotto gli occhi attenti sei loro followers.

Mirko si è presentato durante la finale con un mazzo di rose rosse e i due si sono finalmente riabbracciati davanti alle pubblico che ha seguito il gesto romantico. I due sono molto innamorati e dichiarano la loro volontà di voler vivere lontano dalle telecamere la loro relazione per avere la giusta privacy e la tranquillità per ricucire il loro rapporto, inevitabilmente incrinato dalla luci della ribalta.

Leggi anche Mirko rompe il silenzio su Perla dopo l’ultima puntata del GF: le sue parole spiazzano