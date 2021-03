Che reati deve scontare Fabrizio Corona? La lunga lista

Fabrizio Corona tornerà presto in carcere, ora l'ex re dei paparazzi è ricoverato nel reparto di psichiatria di un ospedale di Milano

Fabrizio Corona tornerà presto in carcere: attualmente, l’ex Re de Paparazzi e imprenditore italiano si trova ricoverato nel reparto di psichiatria all’ospedale di Milano, l’uomo (a detta degli avvocati) sta facendo lo sciopero della fame e della sete e non smetterà finché non otterrà le attenzioni del giudice di vigilanza.

Colleghi e amici hanno espresso la loro solidarietà a Fabrizio Corona, la mamma dell’imprenditore ha parlato di accanimento giudiziario nei confronti del figlio. L’uomo alla notifica del nuovo arresto si è procurato anche atti di autolesionismo. Ma cosa ha fatto Fabrizio Corona?

I reati da scontare sono diversi e l’uomo è coinvolto in numerosi processi giudiziari: la lunga lista parte dai primi anni del 2000. Ecco la lista:

Vallettopoli 2007-2014 : era coinvolto nell’inchiesta Vallettopoli, il 13 marzo del 2007 venne arrestato con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata ad estorsione.

: era coinvolto nell’inchiesta Vallettopoli, il 13 marzo del 2007 venne arrestato con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata ad estorsione. Filone di Milano 2009-2011 : indagato per presunte estorsioni e tentate estorsioni ai danni di alcune celebrità tra cui Lapo Elkann, Alberto Gilardino e Adrano

: indagato per presunte estorsioni e tentate estorsioni ai danni di alcune celebrità tra cui Lapo Elkann, Alberto Gilardino e Adrano Filone di Roma 2007 : anche qui indagato per estorsione ai danni di Francesco Totti la famosa notte prima del matrimonio

: anche qui indagato per estorsione ai danni di Francesco Totti la famosa notte prima del matrimonio Filone di Torino 2010-2014: indagato per ricatti ai danni del calciatore David Trezeguet

indagato per ricatti ai danni del calciatore David Trezeguet Spendita banconote false 2008 : fermato con l’accusa di aver speso denaro falso

: fermato con l’accusa di aver speso denaro falso Corruzione ed altri reati fiscali 2007-2015 : l’indagine durò anni e Corona venne affidato ai servizi sociali sul territorio.

: l’indagine durò anni e Corona venne affidato ai servizi sociali sul territorio. Diffamazione, truffa e altri reati 2010-2015

Querela di Simona Ventura 2010-2011

Querela di Beatrice Baratto 2010-2011

Querela di Giuseppe Castaldo 2011-2013

Querela di autonoleggio di Bolzano 2011-2013

Querela di Concetta Serrano 2011-2014

Richiesta di indagine del PM Mariano Fadda 2013:

Querela di Barbara D’Urso 2013-2015

Rinvio a giudizio per diffamazione:

Intestazione fittizia di beni 2016:

*Tutta la lista dei reati è consultabile sul sito Wikipedia.it

Insomma la lista è certo lunga: certo, c’è da dire che qualcuno di questi è stato già scontro e risarcito dal fotografo, tuttavia, i precedenti sono evidenti.