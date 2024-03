Checco Zalone, lo scoop impazza sul web: lascia la compagna per una donna famosa!

Un nuovo gossip vuole l'esistenza di una nuova fiamma per il comico pugliese Checco Zalone. Ecco di chi si tratta!

Tutti conosciamo Checco Zalone e la sua grande simpatia mostrata in tanti anni di lavoro impegnativo. Da poche ore però circola sul web una voce secondo la quale l’uomo avrebbe lasciato la sua compagna per una donna famosa.

Checco Zalone

Ecco che cosa sappiamo su questa storia e chi potrebbe essere la nuova fiamma del noto comico pugliese.

Checco Zalone: un uomo di successo conquista il pubblico

La notorietà per Checco Zalone è arrivata qualche anno fa quando l’uomo ha cominciato ad esibirsi in programmi televisivi come “Zelig”. Fin da subito il noto comico pugliese ha riscosso un grande successo da parte del pubblico che lo ha subito elogiato e supportato con grande impegno.

La sua bravura gli ha perfino permesso di approfondire questo tipo di lavoro nel settore cinematografico. Per questa ragione Luca Pasquale Medici riesce a realizzare molti film che garantiranno un guadagno di diversi milioni di euro.

Checco Zalone

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, non si hanno molte notizie in quanto l’uomo è davvero molto riservato sotto questo punto di vista. Da quello che sappiamo però è sempre stato fidanzato con una donna il cui nome è Mariangela Eboli.

I due si sono conosciuti quando erano molto giovani e hanno dato vita a due figlie, Greta e Gaia. Nonostante questo però non avrebbero mai percorso la strada per l’altare e con il passare del tempo, forse, la loro relazione non si è dimostrata solida come tutti si aspettavano.

Checco Zalone ha una nuova fidanzata?

Credits: Notizie Gossip

In ogni coppia ci sono momenti di alti e bassi ma in alcuni casi queste fasi diventano insormontabili. Pare che una situazione simili tocchi da vicino anche Checco Zalone, il quale avrebbe lasciato la sua compagna storica per una donna molto amata e famosa.

A rivelare questo aneddoto del tutto inaspettato il famosissimo Fabrizio Corona, il quale ha annunciato importanti novità per Checco Zalone, ma solo sotto il profilo amoroso. Corona ha quindi alluso al fatto che l’attore abbia comprato due case proprio a seguito di alcune esigenze insorte nell’ultimo periodo.

Virginia Raffaele

Uno di questi appartamenti si troverebbe proprio nel condominio in cui ha sempre vissuto con la sua famiglia, al fine di poter stare accanto alle figlie in ogni occasione. L’altra casa invece, non sarebbe poi distante da quella della sua nuova fiamma, anche lei una comica molto bella e apprezzata dal pubblico.

Secondo Fabrizio Corona la donna in questione sarebbe Virginia Raffaele con la quale Zalone avrebbe intrapreso una relazione segreta e super esclusiva. Non sappiamo se si tratti della verità o di una semplice voce di corridoio, ma in ogni caso la notizia legata all’esistenza di questa relazione si sta affermando sempre di più.