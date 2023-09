Cher, la cantante accusata di aver fatto rapire suo figlio: “Non voleva facesse pace con la moglie”

La cantante accusata di aver assunto quattro uomini per far rapire suo figlio

Nel corso delle ultime ore il nome di Cher sta occupando ampio spazio fra le pagine dei magazine di tutto il mondo. La star è stata infatti accusata di aver ingaggiato quattro uomini per far ‘rapire’ suo figlio; tutto sarebbe successo nel 2022. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La cantante Cher in queste ultime ore è finita al centro di una vera e propria bufera. I magazine di tutto il mondo stanno infatti parlando del gesto di cui si sarebbe resa protagonista la diva nel 2022, quando avrebbe ingaggiato quattro uomini per far prelevare suo figlio.

Stando a quanto emerso, pare che la moglie del figlio di Cher, Marieangela King, lo scorso 22 dicembre avrebbe depositato dei documenti giudiziari contro la cantante la quale avrebbe ingaggiato quattro uomini in modo da portare via suo figlio dalla sua casa per non farlo riconciliare con sua moglie.

Queste sono state le parole riportare dai documenti giudiziari depositati:

Ha trascorso 12 giorni da sola con il marito dal 18 al 30 novembre, a New York, cercando di salvare il loro matrimonio.

Queste, invece, sono state le parole di Marieangela poco dopo che si è verificato l’accaduto:

Al momento non sono a conoscenza dello stato di salute di mio marito o di dove si trovi. Sono molto preoccupata per lui.

Nei documenti, inoltre, la nuora di Cher ha rivelato che uno degli uomini che ha prelevato il marito ha confessato di essere stati assunti dalla cantante.

In seguito a quanto emerso, la diva del pop è rimasta in silenzio ed ha deciso di non commentare la bufera mediatica di cui è protagonista in questi giorni. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Cher romperà il silenzio e svelerà la sua versione dei fatti. I fan della cantante, infatti, non vedono l’ora di saperne di più.