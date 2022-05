Chhavi Mittal e il cancro al seno, una battaglia che la giovane donna ha sempre voluto raccontare attraverso i social. Anche dopo l’intervento chirurgico al quale i medici l’hanno sottoposta l’attrice indiana ha continuato a lavorare e a tenersi impegnata per distrarsi un po’, come dimostra un video che ha recentemente pubblicato.

Sono trascorsi un po’ di giorni dall’intervento chirurgico per il tumore al seno e Chhavi Mittal si fa vedere mentre è già al lavoro nel letto d’ospedale. Domenica le dimissioni dall’ospedale, poi lunedì le immagini mentre lavorava con il camice nella struttura ospedaliera.

La donna, che è attrice cinematografica e televisiva, ma anche produttrice insieme al marito, lavorava con il computer sulle gambe, mentre mangiava indossando degli auricolari per ascoltare quello che il pc mandava. Aveva accanto a sé anche il suo inseparabile peluche.

Questo è il mio spazio. Il lavoro distoglie la mente dalle cose, così come il mio allenamento. Non riesco a lavorare in questo momento, ma chi mi impedisce di lavorare! #recovering_________#onedayatatime #onestepatatime # postoperatorio #chirurgia del cancro al seno.

Così l’attrice indiana ha commentato il video in cui si fa vedere al lavoro, in pace con il mondo, dopo un delicato intervento. Appare rilassata e sorridente, mentre fa quello che ama più fare, in attesa di buone notizie dai medici che l’hanno in cura.

Chhavi Mittal e il cancro al seno: una lotta condivisa sui social

Non ha mai nascosto la sua malattia Chhavi Mittal Hussein, l’attrice indiana di film per il cinema e per la tv classe 1980. Co-fondatrice di Shitty Ideas Trending (SIT), una società di produzione digitale, insieme a suo marito Mohit Hussein, non ha mai smesso di lavorare.

L’attrice lotta contro la malattia e può contare sul marito, il regista Mohit Hussein sposato nel 2004, e sui due figli, Areeza Hussain nata nel 2012 e Arham Hussein nato nel 2019. Oltre che sui suoi amici, sempre accanto a lei da quando il 25 aprile scorso ha ricevuto la diagnosi.