Adelmo Blue Fornaciari è il figlio di uno dei cantanti italiani più noti ed apprezzati, Zucchero. Proprio per questo motivo, nonostante la giovane età, avrà sicuramente imparato a vivere sempre sotto i riflettori del padre. Ecco allora chi è Adelmo Blu Fornaciari, la sua carriera ed anche la vita privata.

Chi è Adelmo Blue Fornaciari: età, carriera e vita privata

Adelmo Blue Fornaciari è figlio di Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, e della sua seconda moglie, Francesca Mozer. Il ragazzo è del 1998 ed ha 22 anni. Già dal nome ci si può fare un’idea di come è la famiglia del ragazza, in particolare il padre. Infatti, quest’ultimo è un diretto richiamo al blues e alla musica, che tanto hanno reso famoso il grande Zucchero. Secondo i più informati, inoltre, pare che il padre chiami il figlio semplicemente Blue.

Si tratta del terzogenito del cantautore, nato dalla sua seconda relazione, da un padre reduce da una forte depressione causata dalla fine del primo matrimonio. Dal primo matrimonio, Zucchero ha avuto due figlie, sorelle maggiori del ragazzo: Alice ed Irene Fornaciari. Inoltre, sappiamo anche che il ragazzo sta iniziando a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, proprio come il padre, ma non nello stesso ruolo.

Infatti, pare che il ragazzo stia provando a diventare attore. Si sa, inoltre, che tra tutti e tre i figli del cantante il rapporto è bellissimo. Nonostante le due ragazze fossero molto piccole quando il padre ha divorziato dalla madre, loro sono sempre state molto affezionate al papà e legate al loro ultimo fratellino.

Del ragazzo in realtà non si sa molto: girano davvero poche foto in rete. Non si sa di fatto se sia fidanzato o meno, dal suo profilo social non si capisce granché. Lo vediamo ritratto in diverse foto con diverse ragazze, ma non si riesce ad intendere se una di loro sia di fatto la sua ragazza. Inoltre, vediamo anche diverse foto con il padre, che fanno intendere un bel rapporto tra i due.