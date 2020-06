Chi è Alba Sgarbi? Conosciamo meglio la figlia di Vittorio Sgarbi Si chiama Alba Sgarbi ed è la figlia del famosissimo Vittorio, è di origine albanese ed è nata da una brevissima storia d'amore: ecco cosa sappiamo di lei

Vittorio Sgarbi è uno dei personaggi più noti della TV italiana, con il suo carattere irriverente sicuramente non passa inosservato, ma cosa sappiamo della figlia Alba? La ragazza, giovanissima, è di origini albanesi ed è nata da una fugace storia d’amore.

Chi è Alba Sgarbi

Alba Sgarbi è nata a Tirana, Albania, nel 2998. È figlia di Vittorio e di una cantante lirica albanese, Kozeta, è una studentessa di elettronica. La giovane è molto riservata e anche dai social non trapela niente, in quanto condivide il profilo solo con gli amici. La ragazza vive ancora oggi in Albania con sua madre, ma dopo che il padre l’ha riconosciuta legalmente viene in Italia a fargli visita.

La ragazza, a detta del padre naturale, si sposerà in chiesa, ma non sappiamo chi sia il suo fidanzato e se il matrimonio è imminente. Quand’è nata Vittorio Sgarbi non l’ha riconosciuta, ed è stata cresciuta dal compagno della madre, che per lei è stato come un padre ed era un commerciante siciliano.

Quando quest’ultimo è morto, l’ex onorevole ha deciso di riconoscerla e nel 2011 la Corte d’Appello di Ancora ha riconosciuto la paternità della ragazza. Negli ultimi anni tra i due è nato un buon rapporto, nonostante il passato travagliato.

Vittorio Sgarbi ha scoperto di avere la ragazza solo 7 anni fa, l’uomo, molto eccentrico, ha fatto sempre discutere per il suo rapporto con i figli. Oltre ad Alba infatti ha Carlo e Evelina. La giovane ha fatto una breve apparizione in TV per poi tornare alla sua vita lontana dai riflettori.

A raccontare l’incontro con la madre della ragazza è stato proprio il critico d’arte che ha spiegato:

“Venne per un concerto alla Camera dei deputati. Mi sorrideva. La invitai a casa mia a suonare. Il giorno dopo ci vedemmo a Mediaset e finimmo nello studio della trasmissione di Maria De Filippi. Salimmo la scala che portava alla zona luci, 15 metri sopra, e lì ci imboscammo. Due incontri. È rimasta incinta, il marito di lei ha riconosciuto la bambina, ma quando è morto la madre ha avviato una causa di disconoscimento dimostrando che il marito era nell’impossibilità di concepire. A me non piace che siano i giudici a dire chi sono i figli miei. Io li riconosco spontaneamente. Lo capisco dalle orecchie”