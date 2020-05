Chi è Alberto Salerno? Conosciamo meglio il marito di Mara Maionchi Il marito di Mara Maionchi è Alberto Salerno, pilastro della musica italiana: ecco chi è l'uomo, la sua carriera e qualche fatto della sua vita privata

Mara Maionchi è uno dei volti della discografia italiana e della televisione nazionale più conosciuti e apprezzati. Affianco a lei, però, c’è da anni un altro personaggio, importantissimo pilastro della musica italiana: Alberto Salerno. Ecco chi è il marito della donna, la sua carriera e anche la sua vita privata.

Chi è Alberto Salerno: età, carriera e vita privata

Alberto Salerno è conosciuto anche per essere il marito della simpatica e vulcanica Mara Maionchi, ma questa è solo una parte della sua grandezza. Nato il 30 dicembre del 1949 a Milano, Alberto Salerno ha compiuto qualche mese fa la bellezza di 70 anni. Con una carriera alle spalle mozzafiato, l’autore di canzoni ha due figlie: Camilla Salerno e Giulia Salerno.

L’uomo ha da sempre avuto la musica nelle vene, come un segno del destino. Suo padre, infatti, era Nisa, autore che negli anni ’50 creò i testi di alcune tra le più celebri canzoni di sempre, tra cui Non ho l’età, Tu vuò fa l’americano ed altre. All’età di soli 18 anni, infatti, il nostro Alberto Salerno scrisse Avevo un cuore per il cantante Mino Reitano e il brano da subito è diventato un grande successo. Da quel momento in poi, la sua carriera non si è più fermata, andando tutto in discesa grazie al suo grande talento.

Tra le medaglie al valore accumulate negli anni, vediamo Io Vagabondo, dei Nomadi, Bella da morire, degli Homo Sapiens, Terra Promessa, di Eros Ramazzotti, Io nascerò, di Loretta Goggi e Donne, di Zucchero. Moltissimi sono stati i successi dello scrittore, che lo hanno portato ad avere riconoscimenti grandissimi in tutti questi anni di carriera. Con la moglie, con la quale è convolato a nozze nel 1976, hanno fondato la famosa casa discografica Non ho l’età, con la quale hanno scoperto moltissimi talenti.

La relazione con Mara Maionchi va avanti da 47 anni e, di mezzo, c’è stato anche un tradimento da parte dell’uomo, che la discografica, però, ha perdonato per amore. Così dice la donna a riguardo: “Non è stato grave. Cosa vuole che sia un corno? E un po’ è stata anche colpa mia, guardavo le bambine più di lui. Certo, se fosse stata una storia lunga magari due anni sarebbe stato diverso, ma così per fortuna non è stato. Ho perdonato naturalmente e non mi sono sognata di vendicarmi”.