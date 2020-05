Chi è Alessandro Baudo? Conosciamo meglio il figlio di Pippo Baudo Proprio come indica il nome, Alessandro Baudo è il figlio del celeberrimo Pippo Baudo: ecco chi è, la sua carriera e quello che si sa sulla sua vita privata

La storia del figlio del conduttore Pippo Baudo è quasi un film. Infatti, Alessandro Baudo è attualmente riconosciuto come figlio del famosissimo presentatore, ma per anni nessuno sapeva della sua esistenza, in quanto figlio del conduttore. Il ragazzo, infatti, è stato riconosciuto solamente dopo, a causa delle condizioni in cui è stato avuto. Ecco allora chi è l’uomo in questione, la sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Alessandro Baudo: età, carriera e vita privata

Alessandro Baudo, come detto in precedenza, è il figlio di Pippo Baudo. In realtà, si tratta del frutto di una relazione extraconiugale tra il presentatore e Mirella Adinolfi. Quello che nessuno ha saputo, fino a poco tempo fa, è che Pippo Baudo è sempre stato presente nella vita del ragazzo, anche se in estremo segreto.

Alessandro Baudo è nato nel 1962 e ha 58 anni. Il padre ha potuto riconoscerlo solo nel 1996, dato che era nato da un rapporto extraconiugale. Quando ha scoperto di essere incinta, la madre del ragazzo ha deciso di crescere il figlio insieme al marito, Tullio Formosa, nascondendo l’identità del suo vero padre al figlio. Solo quando il marito si è ammalato, la donna ha rivelato la verità.

A proposito della figura di Pippo Baudo, Alessandro Baudo ha sempre detto di ricordarlo come uno zio, che veniva a trovarlo e con il quale giocava: “Eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era sempre affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene”.

Riguardo alla scoperta della vera identità del padre, Alessandro Baudo ha detto così: “Saperlo è stato un po’ uno shock, anch’io ero padre . Io non provo affatto rancore. Lo shock rimane però dopo un po’ fai mente locale e recuperi. Poi ci siamo conosciuti…Pippo è una persona pulita e onesta”.

Alessandro Baudo vive in Australia ed è anche lui sia padre che nonno, infatti Pippo Baudo è da poco diventato bisnonno. Lavora nel mondo della musica ed è un cantante molto apprezzato dall’altra parte del mondo. Per quanto riguarda il lavoro, l’uomo ha sempre accettato i consigli del padre, ma non ha mai voluto aiuti o spintarelle.