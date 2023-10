Chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? Ecco tutto quello che non sappiamo di Alessandro Carolo: età, lavoro ed ex fidanzate

A quanto pare, è ormai chiaro chi è l’uomo che è stato in grado di fare breccia nel cuore della conduttrice svizzera Michelle Hunziker. Ma questa volta a rivelarlo, non è stato nessuno scatto di un paparazzo.

Bensì, a rivelare l’identità del suo spasimante sono stati i social. Durante il weekend passato, Michelle ha mostrato sui social uno scatto in cui si trova in sella ad una moto, indizio molto importante.

Molti però, hanno notato come la moto sia terribilmente simile a quella del noto osteopata di Roma, Alessandro Carollo. Difatti, a quanto sembra, la nota conduttrice era proprio con lui e alcuni suoi amici. Quest’ultimo non è nuovo a queste frequentazioni “vip”, ecco chi è davvero.

Chi è Alessandro Carollo, il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker: tutto su di lui

Alessandro Carollo è un osteopata di 41 anni, originario di Roma. È uno degli osteopati più esperti e conosciuti all’interno de nostro paese, capace di operare tra le città maggiori; Roma, Milano e Napoli.

Non è nuovo a queste frequentazioni, questo perché la sua clientela è formata per la gran parte da personaggi molto noti della televisione. Parliamo di nomi come, Fabrizio Corona, Belen Rodriguez, Renato Zero e molte altre showgirl e modelle.

E secondo molte riviste di gossip, Alessandro con alcune delle sue pazienti, avrebbe avuto una storia sentimentale. A quanto pare, fino a maggio 2023 ha avuto una frequentazione con Paola Barale, ma in passato ha avuto dei flirt con Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis.

La rivelazione riguardante il weekend su due ruote, assieme alla nota conduttrice svizzera Michelle Hunziker, è stata fatta dai social. Questo perché nel fine settimana, la conduttrice si è mostrata in alcuni scatti su di una moto.

Questi scatti, son comparsi anche sul profilo dell’osteopata, la moto sarebbe una Ducati rossa con il numero 1. per lei pare essere proprio un momento molto importante della sua vita, in ambito lavorativo perché tra poco avrà inizio la nuova edizione di “Io Canto” e nel ruolo di conduttrice sarà accompagnata da Gerry Scotti.

Mentre, nella vita privata nella quale si sta interamente occupando di Cesare nei panni di nonna, pare essersi aggiunto un nuovo. “Dopo due divorzi credo ancora nell’amore”, aveva dichiarato, durante l’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Ha poi aggiunto: “Non sto cercando una relazione, ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone”. Ha poi chiuso l’intervista scherzando, dicendo: “con tre figli, un nipote, due ex mariti”.