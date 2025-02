Chi è Alessandro, il bambino che ha incantato il palco dell’Ariston con la sua fantastica esibizione 

Alessandro Gervasi è un giovane talento musicale che sta attirando l’attenzione del pubblico con le sue straordinarie abilità. A soli sei anni, il bambino ha già conquistato numerosi riconoscimenti nel panorama musicale e si prepara a esibirsi sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo. Dotato di un orecchio assoluto, Alessandro è stato scelto da Cinzia Th Torrini per interpretare il ruolo di Peppino di Capri nella nuova fiction intitolata “Champagne”, in programma su Rai1.

Chi è Alessandro Gervasi, il bambino che interpreta Peppino di Capri

Alessandro Gervasi è originario di Buseto Palizzolo, un comune situato nella provincia di Trapani, dove è nato il 23 novembre 2018. La sua passione per la musica ha iniziato a manifestarsi durante il periodo di lockdown causato dalla pandemia di COVID-19. Osservando il padre, un metalmeccanico con una spiccata inclinazione per la musica, Alessandro ha iniziato a esplorare il mondo musicale. A tre anni, ha cominciato a giocare con una tastiera giocattolo, dimostrando subito un talento sorprendente. Durante il periodo di isolamento, è riuscito a suonare autonomamente l’Inno di Mameli, un momento che ha fatto capire alla famiglia di avere un bambino dotato di orecchio assoluto.

I primi riconoscimenti vinti da Alessandro

Nel maggio 2024, Alessandro ha partecipato a un concorso musicale nella sua città, dove ha ottenuto il primo premio nella categoria pianoforte. Successivamente, ad agosto dello stesso anno, ha preso parte a un Festival internazionale della fisarmonica, dove, senza alcun preparativo precedente, ha condiviso il palco con un campione del mondo del settore. Questo video è diventato rapidamente virale, attirando l’attenzione della regista Cinzia Th Torrini, che lo ha notato per il suo potenziale. A soli sei anni, Alessandro ha anche vinto il primo premio nella categoria 6-16 anni al Tour Music Fest, che si è tenuto nella Repubblica di San Marino, esibendosi con “Libertango” di Astor Piazzolla e festeggiando il suo compleanno con il noto maestro Bepp Vessicchio. Nonostante il suo talento naturale, ha recentemente iniziato a ricevere lezioni di pianoforte da un insegnante del Conservatorio.

Le parole dei genitori

La madre di Alessandro, Giovanna Paladino, ha condiviso l’entusiasmo del figlio per l’evento di Sanremo, raccontando come il piccolo abbia immediatamente espresso il desiderio di suonare. “Mamma, c’è Cinthia? C’è il pianoforte? Voglio suonare!” ha detto. I genitori, consapevoli della giovane età del figlio, hanno deciso di procedere con cautela: “Per ora è il fenomeno Alessandro, il bambino prodigio di cui tutti parlano. Ma vogliamo che diventi un artista e non solo un fenomeno. Siamo pronti a sostenerlo, mantenendo i piedi ben piantati per terra e vivendo questo momento con leggerezza e gli occhi di un bambino”.