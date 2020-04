Chi è Alessia Mancini? La moglie di Flavio Montrucchio Sapete chi è la moglie di Flavio Montrucchio? Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla carriera professionale e sulla vita privata del conduttore televisivo

Flavio Montrucchio è un conduttore televisivo e attore italiano. Si è fatto conoscere dal pubblico partecipando nel 2001 al Grande Fratello. La partecipazione al reality show più longevo della televisione italiana ha dato la possibilità a Flavio Montrucchio di diventare un personaggio pubblico a tutto tondo. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo la carriera professionale del conduttore di Real Time.

Flavio Montrucchio: età, moglie e carriera professionale

Flavio Montrucchio è nato il 15 maggio del 1975 a Torino. Flavio ha debuttato in televisione, nel 2001, partecipando come concorrente al Grande Fratello. Nel 2002 ha fatto il suo esordio in Centovetrine. Nel 2003 ha debuttato in Teatro con Donna de Paradiso. Nel 2004 ha partecipato come concorrente a La Sai L’ultima? Vip. Nel 2012 ha parecipato ai talent: Tale e Quale show e Tele e Quale show il Torneo. Nel 2013 torna a Tele e Quale show per prendere parte alla gara dei duetti.

Nella stagione 2014-2015 ha affiancato alla conduzione del programma ‘Una notte per Caruso’ la conduttrice Elisa Isoardi. Nel 2015 Flavio Montrucchio in compagnia di Cristel Carrisi ha condotto la 58esima edizione dello Zecchino D’oro. Dal 2019 Montrucchio è alla guida di Primo Appuntamento. Dal 2020 su Real Time conduce anche Bake Off Italia- All Stars Battle.

Flavio Montrucchio dal 2003 è sposato con l’attrice televisiva e conduttrice Tv Alessia Mancini.

Altre curiosità su Flavio Montrucchio

Segno Zodiacale: Toro

Età: 44 anni

Altezza 1,84 cm

Conosciamo meglio Alessia Mancini, la bellissima moglie del conduttore Flavio Montrucchio

Alessia Mancini è una conduttrice TV, attrice e showgirl italiana. Ha debuttato in televisione nella stagione 1994-1995 prendendo parte alla famosissima trasmissione Non è la Rai. Nel 1997-1998 è stata una ‘velina’ di Striscia La Notizia. Nel 2018 ha partecipato all’Isola dei Famosi 13 come concorrente. Alessia Mancini è sposata con Flavio Montrucchio dal 2003. La coppia ha due figli Mya e Orlando. Alessia e Flavio si amano molto e vanno molto d’accordo.