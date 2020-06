Chi è Alessio Orsingher? Conosciamo meglio il marito di Pierluigi Diaco Pierluigi Diaco è un giornalista e volto della televisione italiana, molto noto in questo periodo: ecco chi è il marito, Alessio Orsingher, e cosa fa nella vita

Pierluigi Diaco è un volto tornato alla ribalta e molto noto in questo periodo: si parla di un giornalista molto affermato e conosciuto in Italia, che gode di molta fama. Suo marito, Alessio Orsingher, però, non è da meno: ecco chi è l’uomo, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua sfera personale.

Chi è Alessio Orsingher: età, carriera e vita privata

Alessio Orsingher è il marito del giornalista di Io e Te Pierluigi Diaco, ma non è affatto solo questo. Alessio Orsingher è nato il 19 febbraio del 1986 a Massa ed ha, attualmente, 34 anni. Anche Alessio Orsingher, esattamente come suo marito, ha una bella carriera avviata nel mondo della conduzione televisiva.

Infatti, il ragazzo è un volto noto del canale La 7. Nonostante la giovane età, il conduttore può vantare un curriculum vitae di tutto rispetto e di tutto punto. Alle sue spalle vediamo collaborazioni importanti, tra cui Tagadà su La 7. All’interno di questo programma, il conduttore ha il compito di tracciare la carta di identità dell’ospite, che si può definire il suo momento principale. In realtà, la sua carriera inizia molto precedentemente con la collaborazione con Il Tirreno, giornale locale.

Facendo, però, un passo indietro, possiamo vedere come Alessio Oringhi sia di fatto laureato in Giurisprudenza presso la Facoltà degli Studi di Pisa. Dopo la laurea si trasferisce a Milano e, proprio lì, frequenta la scuola Walter Tobagi, dedicata al giornalismo. Il suo debutto televisivo risale al 2010, nella trasmissione televisiva Class CNBC e, successivamente, entra nella redazione di Punto e a Capo e diventa conduttore di Primo Tempo News. Solo nel 2012 il ragazzo si sposta a Roma, dove anche adesso vive, in compagnia del marito.

La sua vita prende una piega decisamente diversa quando, il 5 novembre del 2017, il ragazzo si sposa con il conduttore e giornalista televisivo Pierluigi Diaco, di 9 anni più grande di lui. Si tratta del coronamento di un percorso iniziato due anni prima. A celebrare la loro unione niente di meno che Maurizio Costanzo, mentre vediamo come testimone delle nozze Irene Ghergo.