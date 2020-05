Chi è Algero Corretini? Conosciamo meglio il rapper di “Ho preso il muro fratellì” "Ho preso il muro fratellì", è questo il titolo della canzone che ha reso popolare e virale il rapper Algero Corretini: vediamo chi è questo personaggio così noto

Il video “Ho preso il muso fratellì” e la sua dinamica correlata, ha fatto il giro del web, facendo salire la vicenda e il il suo protagonista alla ribalta. La fama che Algero Corretini ha acquisito con questo video è qualcosa di impressionate, ma vediamo bene la storia di questa situazione , ma anche la storia del rapper protagonista.

Come ha iniziato la sua carriera Algero Corretini

Algero Corretini è il nome all’anagrafe di un rapper conosciuto con il suo soprannome d’arte: 1727wrldstar. Il giovane sta cercando di instaurare una carriera da rapper, ma nel frattempo sta raggiungendo pian piano la fama sui social network. Fino all’evento del video sopra nominato, era un personaggio sconosciuto ai più, ora, invece, è riuscito a attirare l’attenzione che desiderava. Il suo obiettivo, però, è quello di far soldi, sfruttando questa fama ottenuta.

Il suo sogno è quello tipico di tutti quei personaggi che ricoprono il ruolo di bulli di borgata, proveniente dai piccoli quartieri di Roma, dove la malavita è abbastanza sviluppata. Attraverso questa figura, personaggi come 1727wrldstar stanno acquisendo la loro fama. Nonostante l’incidente descritto nel video possa sembrare una cosa negativa, in realtà è tutt’altro. Ne fa testimonianza il fatto che abbia, inoltre, anche postato un video nel quale si vedono gli agenti fare la rassegna sull’incidente e che la sua attenzione si soffermi prettamente sul fatto che abbiano sbagliato a scrivere il suo nome, al posto di soffermarsi sulla gravità della situazione.

Una cosa è certa: il personaggio che si è creato, il suo look e la sua personalità al di fuori delle regole, lo ha portato al centro dei riflettori della ribalta. Una situazione surreale come un incidente è diventato il suo cavallo di battaglia. Molto più di tutto il suo lavoro precedente. Algero Corretini è nato nel 1996 e ha tentato di crearsi una carriera come rapper, per entrare a far parte del panorama dello spettacolo italiano corrente, affianco ad altri personaggi.

Il suo primo nome d’arte era Esak, ma nel 2018 si è trasformato in 1727wrldstar. Dal momento del video che lo ha fatto spopolare, abbiamo visto la sua carriera circondata da un crescendo di telefonate, interviste e dirette. Durante una di queste ultime, si è anche ritratto mentre veniva fermato dalla Polizia Locale. Questo blocco, inoltre, si è concluso con un ritiro della patente e il sequestro dell’automobile. Insomma, un personaggio che è riuscito ad attirare l’attenzione di molti sono con un video.

Cosa significa “Ho preso il muro fratellì”

Questo è il titolo dato a questo video così strano e particolare, ma il motivo è lampante. Si tratta di una frazione di minuti di un video lungo circa 17 minuti, nel quale lui guida a bordo della sua Chevrolet Aveo, ormai diventata super famosa. In questo video lo si vede guidarla in modo spericolato: oltre alla velocità in continuo aumento, lo vediamo anche e sopratutto con il telefono in mano, con il quale ha ripreso tutta la scena.

Arrivati ad un certo punto, il ragazzo gira la videocamera e inizia ad inquadrare il contachilometri, dove viene segnata la velocità che da 90 km/h passa velocemente a “una piotta e dieci“, ossia a 110 km/h, per di più utilizzando solo la terza marcia del cambio. Insomma, una guida molto spericolata.

Poi arriva il momento clue: si avvicina ad un semaforo e, al posto di fare la strada che avrebbe dovuto intraprendere, decide di svoltare, eludendo l’incrocio e passando per il lato in cui il semaforo era attualmente verde, ma non decelerando affatto. Proprio durante questa svolta, prende in pieno un muretto ed esclama la fantomatica frase “Ho preso il muro fratellì“. Da qui è uscito il tormentone che hanno presto trasformato in canzone, meme e filtri Instagram. Con un semplice video, molto azzardato e a dir poco incosciente, questo ragazzo è riuscito a fare il giro del web in pochissimo tempo, facendosi conoscere, nel bene e nel male, da tutti.

Quali sono i social di Algero Corretini

Come abbiamo detto prima, il campo d’azione del ragazzo sono proprio i social network. Da questo momento in poi, infatti, il suo obiettivo è quello di diventare un influencer. Innanzitutto per guadagnare, poi anche perché deve sfruttare la grande fama che il suo personaggio è riuscito ad attirare su di sé. Insomma, i social sono ormai il centro di lavoro del ragazzo.

Per quanto riguarda quello dove ha di fatto più fama, stiamo certamente parlando di Instagram. Proprio lì ha riscossa molto molto successo. Infatti, andando sul suo profilo ( @1727wlrdstar ), possiamo ammirare la bellezza di quasi 160 mila followers, che, inoltre sono in continuo aumento.

Affianco ad Instagram vediamo anche Facebook, nel quale spesso condivide eventi riguardanti la sua vita da “ragazzaccio di strada”.