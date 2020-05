Chi è Alice Bisio? Conosciamo meglio la figlia di Claudio Bisio Claudio Bisio ha due figli, la sua primogenita è proprio Alice Bisio: conosciamo qualcosa in più sulla ragazza, sulla sua carriera e sulla sua vita privata

Claudio Bisio ha la bellezza di due figli. La sua figlia primogenita è proprio Alice Bisio, nata dalla relazione con il suo unico grande amore, Sandra Bonzi. Vediamo allora chi è Alice Bisio, qual è la sua carriera e anche qualcosa sulla vita privata della figlia del noto attore italiano.

Chi è Alice Bisio: età e vita della ragazza

Alice Bisio è la primogenita del noto attore e conduttore televisivo Claudio Bisio, nata dall’amore con la sua storica compagna Sandra Bonzi. La ragazza è nata nell’anno 1996, ha quindi 24 anni, ed ha un fratello più piccolo di due anni, Federico Bisio, nato quindi nel 1998, di 22 anni. Alice Bisio, a differenza di moltissimi figli di personaggi famosi, ha deciso di non sfruttare la notorietà del padre per ottenere visibilità.

Lo vediamo, per esempio, dal fatto che la ragazza non presenta un profilo Instagram pubblico, ma che lo mantenga privato per contenere anche la sua privacy. Ma vediamo come la ragazza sembra già di fatto aver intrapreso una strada molto diversa da quella dei genitori. Alice Bisio, infatti, è una studentessa di Biologia. Per quanto riguarda il suo rapporto con il padre, è stato lo stesso attore a raccontare qualcosa.

Infatti, Claudio Bisio ha confessato di non essere mai stato un padre divertente, a differenza di quello che si potrebbe pensare, conoscendo il suo personaggio pubblico. Al contrario, invece, quelli divertenti della famiglia sono proprio i suoi figli.

Ha anche aggiunto, infine, che ha preso proprio da loro qualche battuta che ha poi inserito nei suoi spettacoli, commentando dicendo che tra qualche anno i figli gli chiederanno i diritti.

Il padre dei due ragazzi, nel 2019, sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo, ha messo in scena un monologo davvero toccante. Ha fatto intendere come il rapporto padre – figlio, in questi anni, sia decisamente molto più difficile e diverso. Proprio in questa sede, ha dichiarato dove si trova il figlio e che tra loro c’è un rapporto di dialogo apertissimo.